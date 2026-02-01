El Sergas realizó 27.560 cirugías de prioridad 1 en 2025, cerca de un 60% más que hace una década

Archivo - Edificio de la Consellería de Sanidade y Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) realizaron un total de 27.560 intervenciones quirúrgicas de prioridad 1 --aquellas que deben realizarse en no más de 30 días--, lo que supone un incremento del 58,8% con respecto a hace una década, cuando se hicieron 17.353 en 2015.

En concreto, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño ha destacado, en un audio remitido a los medios junto a la evolución de los datos, que en 2025 se realizaron 2.563 cirugías de prioridad 1 más que en 2023 (24.997), un 10,3% más de actividad.

La tendencia, según los datos proporcionados por el departamento autonómico, es ascendente durante la última década. El único descenso en este tiempo se produjo, precisamente, entre 2024 y 2025, aunque la diferencia fue de 180 operaciones (-0,65%). Sin embargo, el mayor salto se dio un año antes, cuando, entre 2023 y 2024, se incrementaron en 2.743 (11%).

TIEMPOS DE ESPERA

Otro de los datos que la Consellería ha remarcado es el relativo a los tiempos de espera, de forma que se mantuvieron "muy lejos" de los 30 días establecidos para una prioridad 1. Por ejemplo, Gómez Caamaño ha cifrado en 20,2 días la aguarda media en 2025, "10 días menos de lo establecido".

"El Sergas lleva años cumpliendo este indicador de calidad de gestión de lista de espera por debajo de los 21 días", ha destacado el comunicado de su departamento. En contraste con el dato del año pasado, las cirugías de prioridad 1 en el año 2009 tenían un tiempo medio de espera de 28,3 días.

Junto con el anterior, otro factor que la Xunta resalta es el tiempo quirúrgico que necesitan las operaciones de prioridad 1, "muy superior" a la media global del resto de cirugías, puesto que duran 45 minutos más.

En concreto, el tiempo medio de las cirugías del Sergas está alrededor de los 95 minutos, mientras que en las de prioridad 1 ese periodo es de 140 minutos. Así, en el pasado año las cirugías de prioridad 1 supusieron 1.922 horas adicionales de quirófano respecto a 2023 y 7.655 horas adicionales más que en 2015.

HUELGA DE DICIEMBRE

El conselleiro de Sanidade ha puesto en valor las estadísticas en relación a "la circunstancia del diciembre pasado, cuando hubo una parálisis de la actividad asistencial del Sergas", que se debió a la huelga de médicos convocada a nivel estatal para exigir un Estatuto Marco propio al Gobierno central.

De este modo, la Consellería ha resaltado el incremento registrado en los meses de diciembre de los dos últimos años en el número de intervenciones realizadas de prioridad 1, superando las 2.000 cirugías por vez primera en el año 2024 y manteniéndose también en 2025.

Además, el departamento ha puesto de manifiesto que la demanda quirúrgica en las patologías de prioridad 1 está creciendo año tras año debido a factores multifactoriales, siendo uno de los principales el hecho de que la población gallega cada vez vive más años en buenas condiciones y más activos y que, además, Galicia es referente en cuidados en oncología.

En consecuencia, también ha aumentado el peso que tienen estas intervenciones dentro del cómputo global de cirugías. En 2025, se situaron alrededor del 25% de total.