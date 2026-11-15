El Sergas vigila desde hace 10 años las existencias de medicamentos para minimizar el impacto de la rotura de stock

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sergas mantiene desde hace más de una década un sistema de monitorización de las existencias de medicamentos en los almacenes de distribución de Galicia para anticiparse a posibles problemas de suministro y reducir su impacto en los pacientes. Este mecanismo, desarrollado en colaboración con los distribuidores farmacéuticos, permite conocer la disponibilidad de los fármacos y adoptar medidas en función de la gravedad de cada incidencia.

El sistema cobra especial relevancia en un contexto en el que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recoge actualmente 918 presentaciones de medicamentos con problemas de suministro en el conjunto del territorio nacional.

No obstante, indican fuentes sanitarias consultadas por Europa Press, en la mayoría de los casos existen alternativas en el mercado con el mismo principio activo, concentración y vía de administración, por lo que la falta de una presentación concreta no implica necesariamente dificultades para mantener el tratamiento de los pacientes.

Entre las incidencias más recientes, con fecha de inicio entre el 1 y el 6 de noviembre, figuran problemas de suministro de medicamentos como Lercanidipino Normon, Metoclopramida Basi, Minoxidil Cinfa, Simbrinza, Terbinafina Normon, Vildagliptina/Metformina Cinfa, Levotiroxina sódica Teva, Paliperidona Teva, Venlafaxina Retard Viatris, Braftovi, Tobradex y Zinnat, entre otros.

La relación publicada por la AEMPS refleja situaciones diferentes en función de cada presentación. Así, para buena parte de ellas existen otros medicamentos con el mismo principio activo y vía de administración, mientras que en determinados casos la agencia ha autorizado unidades por comercialización excepcional, como ocurre con Metoclopramida Basi, Novothirteen o Braftovi.

En otros, como Simbrinza, Levotiroxina sódica Teva o Tobradex, corresponde al médico prescriptor determinar la posibilidad de utilizar otros tratamientos comercializados.

Las previsiones de restablecimiento también varían: algunas presentaciones tienen como fecha estimada la segunda quincena de noviembre, mientras que otras apuntan a diciembre, enero o incluso febrero de 2027. En determinados casos, como los de Entecavir Tarbis o Levotiroxina sódica Teva de 50 microgramos en envases de 50 comprimidos, la ficha no recoge todavía una fecha prevista de recuperación del suministro.

Según explica el Sergas, la competencia para autorizar la comercialización de medicamentos en España corresponde a la AEMPS, dependiente del Ministerio de Sanidad, que coordina su actuación con los laboratorios fabricantes para garantizar la disponibilidad de los tratamientos. El catálogo nacional cuenta con 16.160 medicamentos, que engloban 2.678 principios activos y un total de 33.656 presentaciones.

Por su parte, las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de garantizar que sus ciudadanos dispongan de la medicación adecuada para tratar sus patologías, dentro del catálogo autorizado por la agencia estatal.

En Galicia, esta labor recae en la Subdirección Xeral de Farmacia del Sergas, que coordina las actuaciones relacionadas con los problemas de suministro y mantiene un seguimiento de las existencias disponibles en los canales de distribución.

CONTROLES SEGÚN LA GRAVEDAD DE CADA INCIDENCIA

El mecanismo de vigilancia, implantado hace más de diez años con la colaboración de los almacenes de distribución farmacéutica de la comunidad, permite disponer de información directa sobre las reservas de medicamentos.

La frecuencia de los controles se adapta a la repercusión de cada problema de suministro, de manera que pueden realizarse con periodicidad mensual, semanal o incluso diaria.

A partir de estos datos y de las cifras de dispensación mensual con cargo al sistema público de financiación, Farmacia puede dimensionar el alcance de cada incidencia y determinar qué actuaciones resultan más adecuadas para minimizar sus consecuencias entre los usuarios.

La mayor parte de la medicación ambulatoria llega a los pacientes a través de las oficinas de farmacia, que reciben los productos, de forma general, mediante los almacenes de distribución implantados en Galicia. Por ello, el conocimiento de las existencias disponibles en estos puntos permite al Sergas evaluar qué medicamentos pueden verse comprometidos y anticipar posibles dificultades.

La Administración sanitaria gallega también dispone de una plataforma informática de intercambio de información con la AEMPS, operativa en tiempo real, a través de la que se comunican los problemas de suministro y se pueden solicitar soluciones urgentes.

Entre las medidas contempladas figura la activación de la vía de acceso a medicamentos extranjeros cuando se considera que la ausencia de un fármaco puede comprometer el correcto tratamiento de los pacientes. Esta alternativa permite recurrir a medicamentos comercializados fuera de España mientras se prolongue la incidencia en el suministro nacional.

De hecho, el gerente del Sergas, Luis León, informó recientemente en la Comisión de Sanidade del Parlamento gallego de que el servicio había tramitado, hasta el pasado 2 de noviembre, 84 solicitudes de acceso a Lenzetto desde el extranjero para pacientes gallegas afectadas por la rotura de stock de este tratamiento hormonal.

UN SISTEMA DE ALERTAS LAS 24 HORAS

La coordinación entre la Administración estatal y la autonómica se complementa con un dispositivo de seguimiento permanente. La plataforma de la AEMPS funciona las 24 horas del día y la Subdirección Xeral de Farmacia dispone de un sistema de alertas operativo durante toda la semana, con personal de guardia para atender de forma inmediata cualquier incidencia relacionada con medicamentos o productos sanitarios.

Además, la agencia estatal informa diariamente de la evolución de los problemas de suministro. La Subdirección de Farmacia del Sergas traslada esta información a los distintos agentes implicados en el proceso de prescripción y dispensación, entre ellos los centros sanitarios públicos y privados, los almacenes de distribución, los colegios oficiales de farmacéuticos y las oficinas de farmacia de Galicia.

La AEMPS mantiene también a disposición de los usuarios en su página web un listado actualizado de las presentaciones afectadas por problemas de suministro, en el que figuran tanto la fecha de inicio de cada incidencia como la posible fecha de restablecimiento de la disponibilidad.

Desde el Sergas subrayan que, aunque la competencia inicial sobre la puesta en el mercado de los medicamentos corresponde a la agencia estatal, el sistema sanitario gallego tiene la obligación de velar por que los ciudadanos reciban la mejor atención posible.

En este sentido, defienden que los mecanismos de monitorización, coordinación y respuesta urgente permiten actuar ante los problemas de suministro y procurar que tengan la menor repercusión posible en los pacientes.