SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Farmacia vuelve a operar desde el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) después de que se tuviese que derivar temporalmente a un hospital privado por una avería, que ya se ha reparado.

Así se lo han confirmado fuentes sanitarias a Europa Press este jueves. La avería ya se ha resuelto y los controles necesarios han finalizado, por lo que el personal ha retomado esta misma mañana su actividad en las salas blancas del hospital.

El PSdeG-PSOE de Ourense denunciaba el traslad de la preparación de medicamentos esenciales, entre ellos tratamientos oncológicos, a las instalaciones del hospital privado Cosaga-Recoletas.

El Sergas, consultado por Europa Press, alegaba que la medida era temporal y que busca garantizar la continuidad de los tratamientos durante la reparación de la incidencia y los controles posteriores.