El Servicio de Internacionalización de la Educación avisa a USC para que alumnos en Turquía se registren en la embajada

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación ha enviado una comunicación a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para que urja a sus estudiantes en Turquía a registrarse en la embajada.

Tal y como ha trasladado la institución académica, consultada por Europa Press, esta petición se realiza para poder tener a los estudiantes "debidamente localizados".

Todo ello después de que el Ministerio de Defensa de Turquía anunciase este lunes que baterías antiaéreas de la OTAN neutralizaron otro misil lanzado desde Irán que atravesaba el espacio aéreo turco, el segundo incidente de este tipo en menos de una semana.

En un mensaje de aviso, ante el segundo incidente de este tipo desde el inicio de las represalias de Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel, Ankara insistió en que "se tomarán todas las medidas necesarias de forma decidida y sin vacilaciones contra cualquier amenaza dirigida al territorio y al espacio aéreo" del país.