Los servicios de emergencia tratan de sofocar en Vigo un incendio en el garaje de un edificio de la calle Pizarro

Imagen del incendio. - CEDIDA/EUROPA PRESS

VIGO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias tratan de sofocar a esta hora un incendio registrado en el garaje de un edificio de la calle Pizarro de Vigo, que según las primeras informaciones no ha afectado a ningún ciudadano.

Fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press han indicado que el fuego se habría iniciado en el garaje subterráneo del inmueble debido posiblemente que estaba ardiendo una moto en su interior.

Fueron varias las personas las que alertaron, ya que el humo negro se ve desde buena parte de la ciudad y estaba inundando las zonas comunes del inmueble.

Las mismas fuentes explican que los profesionales sanitarios se han desplazado a la zona, así como los bomberos y la Policía Local.