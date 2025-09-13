Los servicios emergencias trabajan en la extinción de un incendio en establo con hierba seca en Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias trabajan en la extinción de un incendio declarado en un establo de la avenida Ricardo Mella y que tenía hierba seca almacenada.

El fuego, según la información del 112 Galicia, comenzó sobre las 14.30 horas de este sábado y fue un particular el que dio la voz de alarma. Del suceso no hay que lamentar personas heridas.

Hasta el punto se desplazaron los Bomberos de Vigo, la Policía Nacional y los voluntarios de Protección Civil de Vigo. Actualmente, los servicios de extinción están en el lugar con una pala excavadora para remover y apagar la paja.