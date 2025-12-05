Los servicios mínimos de la huelga de autobuses no se cumplen en A Coruña ni en Santiago

Concentración del personal de transporte de viajeros y viajeras por carretera en la provincia de A Coruña ante la estación de autobuses de A Coruña. - CIG

A CORUÑA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos de la huelga de transporte de viajeros y viajeras por carretera en la provincia de A Coruña convocada por CIG, UGT y CCOO para este viernes, día 5, no se han cumplido en la ciudad herculina ni en Santiago, sí en Ferrol.

"Cuando no son mínimos y son máximos el resultado es éste", ha recalcado el responsable sector de carreteras de UGT, Iván Cancela, tras explicar que el transporte escolar "sí se está realizando todo".

Ha sido en declaraciones a los medios durante la protesta celebrada por el personal ante la estación de autobuses de A Coruña. En la movilización, han participado alrededor de 200 personas en respuesta a la parálisis en la negociación y en demanda de un convenio colectivo "digno".

"La huelga está siendo un éxito, con un seguimiento del 100%", ha expuesto Cancela respecto a una jornada que ha transcurrido "con normalidad" y sin incidencias en este municipio aunque con el enfado de parte de los usuarios.

"Lo comprendemos pero tienen que entender que es una situación límite para nosotros también, somos igual de dagnificados que ellos", ha argumentado y ha añadido que van "a seguir informando a los compañeros y esperando a ver si hay algún tipo de movimiento por parte de la patronal".

En la misma línea, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Jorge García, ha señalado que los conductores de los servicios mínimos, tras ser informados del motivo de la huelga, "decidieron por su cuenta no salir". "Son conscientes de que este convenio es para mejorar sus condiciones laborales", ha incidido.

Por su parte, el responsable del transporte en CIG, Ernesto López, ha recordado que sus demandas son, principalmente, "actualizar los salarios, modernizar y reducir la jornada laboral y favorecer la conciliación de la vida familiar".

XUNTA

Por su parte, fuentes de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, que es la que tiene las competencias sobre movilidad, consultadas por Europa Press, han trasladado que "hasta las 10.30 horas el grado de cumplimento de los servicios mínimos ha sido del 59% en los contratos afectados y en el transporte escolar del 76%".

Asimismo, han apuntado que los autobuses "tienen dificultades" para realizar las entradas y salidas de las estaciones de A Coruña, Santiago y Ferrol "por la presencia de los piquetes".