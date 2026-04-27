Los servicios mínimos de la huelga docente de este martes tendrán que garantizar la apertura de los centros en Galicia

Archivo - Salida de la manifestación en la jornada de huelga de profesores en Galicia - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha fijado, en una orden publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los servicios mínimos para la huelga de profesorado convocada por los sindicatos CIG y STEG para este martes, y que tendrán que garantizar la apertura y el cierre de los centros educativos públicos, así como la seguridad y custodia de los alumnos menores de edad en su horario habitual.

Así, la huelga afectará al personal docente de los centros educativos de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional --cabe recordar que el Sindicato de Estudantes anunció que se sumará a esta jornada de huelga--, y se desarrollará desde las 00.00 del día 28 hasta las 24.00 horas.

En esta línea, la Consellería señala en el DOG la necesidad de conciliar el derecho a la huelga con la protección integral de los menores, asegurando funciones de vigilancia que forman parte del derecho esencial a la educación.

Para dar cumplimiento a estos servicios, la orden fija la presencia obligatoria en los centros del director o de un miembro del equipo directivo. No obstante, en los centros que cuenten con menos de seis unidades, el titular de la dirección podrá ser sustituido por un miembro del equipo docente.

La Xunta señala que los directivos están capacitados para resolver cualquier incidencia relacionada tanto con la seguridad de los menores como con el conjunto de los bienes que integran el centro docente.

La designación nominal de los profesionales que cubrirán estos servicios mínimos recaerá en la dirección de cada centro y deberá hacerse pública en el tablón de anuncios de los centros afectados.

Asimismo, la orden advierte que el incumplimiento de la obligación de atender estos servicios mínimos será sancionado conforme a la normativa vigente.