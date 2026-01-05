Servicios mínimos para la huelga indefinida del servicio de limpieza del Hospital de O Salnés que arranca el miércoles

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge en su publicación de este lunes los servicios mínimos para la huelga convocada por el personal de limpieza de los hospitales de O Salnés y de Barbanza, con carácter indefinido y a jornada completa a partir del 7 de enero de 2026.

La huelga afecta al personal de las empresas Itma, S.L.U. y Mantelnor Limpiezas, S.L., adjudicatarias del servicio de limpieza del Hospital do Salnés, dependiente del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, y del Hospital de Barbanza, dependiente del Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, respectivamente.

Así, de lunes a viernes, en el turno de mañana, se estipula que haya nueve trabajadores; otros nueve de tarde, y uno de noche. Para sábados, domingos y festivos, seis trabajadores en el turno de mañana, tres en el de tarde y uno de noche.