Sherezade Núñez reivindica la identidad y el futuro de Vilamartín de Valdeorras en su toma de posesión como alcaldesa

La socialista Sherezade Núñez toma posesión como nueva alcaldesa de Vilamartín de Valdeorras (Ourense) en un acto al que asisten diversos cargos socialistas como el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro - PSDEG

OURENSE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sherezade Núñez Rodríguez ha tomado posesión este viernes como nueva alcaldesa de Vilamartín de Valdeorras (Ourense) en un pleno extraordinario celebrado en el Consistorio, en el que ha reivindicado la identidad y el futuro de esta localidad ourensana.

La socialista ha asumido la responsabilidad tras la renuncia a finales del pasado mes de mayo de Enrique Álvarez Barreiro, quien dejó la Alcaldía por motivos personales tras más de una década al frente del Ayuntamiento.

La nueva regidora, que ha asumido la responsabilidad de encabezar el gobierno local en una nueva etapa marcada por la continuidad del proyecto socialista y el desarrollo de la localidad, ha situado la defensa de la identidad local, la cohesión territorial y el orgullo de pertenencia como alguno pilares de su acción política.

En su discurso, del que ha informado el PSOE provincial en un comunicado, la alcaldesa ha reivindicado el legado de las generaciones anteriores y la necesidad de preservar la historia, las tradiciones y la esencia de Vilamartín de Valdeorras como base para construir el futuro.

Además, ha puesto en valor la riqueza y la diversidad de todas las parroquias del ayuntamiento y ha defendido la necesidad de garantizar que el progreso del municipio avance de la mano de la conservación de su identidad colectiva. "Tenemos la obligación de trabajar para que cuando las personas pasen, esta administración sea eterna, y que siga el rumbo de un futuro que no olvida su pasado y que preserva su historia".

Al mismo tiempo ha hecho un llamamiento a la unidad y a la participación de la ciudadanía alrededor del proyecto común que repreSnta el ayuntamiento. "Que todo el mundo se sienta bienvenido a esta casa, que es la salvaguarda de la identidad de todos y que tiene como obligación representarlos y unirlos a todos", ha dicho.

PRESENCIA DEL SECRETARIO XERAL DEL PSDEG

A la toma de posesión ha asistido el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha reivindicado el legado del anterior regidor, Enrique Álvarez Barreiro, "la política municipal que salva vidas", y ha dado la bienvenida a la nueva alcaldesa.

Tal y como ha informado el PSdeG en un comunicado, Besteiro ha ligado el relevo en la alcaldía con la memoria reciente de un municipio que bien sabe lo que significa gobernar en momentos difíciles. Por ello, ha tenido un especial recuerdo para el exalcalde, por el papel que jugó durante los incendios de 2025 en San Vicente de Leira y se ha mostrado convencido de que Núñez no solo refrendará esa labor con su propio trabajo, sino que también revalidará la alcaldía.

El dirigente socialista ha recordado los momentos difíciles de aquellos días y ha hecho un llamamiento a "mirar por el medio rural y protegerlo para después no tener que lamentar desgracias".

Y es que la toma de posesión ha estado marcada por la situación de emergencia que se vive estos días en varios ayuntamientos de la provincia por las inundaciones y los datos provocados por las trombas de agua.

Además, el PSOE provincial también ha valorado positivamente la toma de posesión de Sherezade Núñez como nueva regidora, de la que ha destacado que "abre una nueva etapa para el municipio desde el compromsio, la proximidad y el profundo conocimiento del territorio".