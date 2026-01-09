Simega anima a los médicos gallegos a secundar el paro nacional del 14 y 15 de enero por un Estatuto Marco propio

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Médicos de Galicia (Simega) ha hecho un llamamiento a todos los médicos, facultativos y MIR que trabajan en el Sergas, para secundar las dos jornadas de paro convocadas a nivel estatal en defensa de un Estatuto Marco propio que contemple las particularidades de este colectivo profesional, así como por la recuperación de la calidad asistencial.

En un comunicado, instan a "alzar la voz" contra un anteproyecto de estatuto que "mantiene unos agravios intolerables respecto a otros colectivos sanitarios y sigue sin contemplar una clasificación profesional y un modelo retributivo que reconozca la singularidad del trabajo médico y su responsabilidad".

Sobre esto, piden a la Consellería de Sanidade que defienda un estatuto propio para ellos "en todos los foros e instancias administrativas", también ante el Ministerio de Sanidad.

Además de esta petición, la central sindical reclama al departamento autonómico el desarrollo integral del nuevo modelo de atención primaria cumpliendo los acuerdos alcanzados el 25 de noviembre de 2025 que llevaron a la desconvocatoria de la huelga.

Entre esos se acuerdos se encontraba la voluntariedad para hacer guardias en Atención Primaria de manera incentivada, incluidas las de los sábados por la mañana; la desaparición paulatina de la categoría FEAP (medida que ya se ha iniciado); la limitación de agendas a 30 actos; la reducción de las tareas burocráticas y el acceso a la especialidad exclusivamente a través de la vía MIR.

Durante las jornadas de huelga del 14 y 15 de enero, también exigirán a la Xunta la aplicación del Acuerdo de Urgencias Hospitalarias de 2007 en lo tocante a la jornada, retribuciones y condiciones de trabajo, y el desarrollo del Reglamento para módulos compensatorios de guardias, incluyendo menores de 55 años exentos por razones de salud.