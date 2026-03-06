Simega recuerda al Sergas que el 1 de julio debe estar activado el límite de agendas en primaria a 30 pacientes

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) ha emitido un comunicado en el que recuerda a la Xunta, y más concretamente al Sergas, que el 1 de julio debe estar activado el límite de agendas en atención primaria a 30 pacientes diarios.

Señalan que este era uno de los puntos del Acuerdo de Fin de Huelga del pasado mes de noviembre, que bajo el epígrafe 'Compromiso de limitación de axendas', pretende reducir a 30 actos, mayoritariamente clínicos, las agendas de los médicos de familia.

El sindicato considera que ha transcurrido un plazo de tiempo "prudencial" para que el Sergas active el mecanismo necesario para reducir la "sobredemanda asistencial" que soportan los facultativos de Atención Primaria.