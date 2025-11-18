El sindicato médico O'Mega mantiene la convocatoria de huelga en Atención Primaria tras una nueva reunión con Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato médico O'Mega ha informado, tras reunirse este martes con la Consellería de Sanidade, que mantiene la convocatoria de huelga en Atención Primaria para los días 26, 27 y 28 de noviembre.

Si bien reconocen el paso dado por el departamento sanitario al mostrarse dispuesto a retirar la homologación de títulos a facultativos extracomunitarios y negociar la creación de la figura del FEAP, defienden su decisión ante la "falta de compromiso del Sergas" a aceptar el resto de las reivindicaciones del colectivo.

Indican que aunque se compromenten a no convocar más plazas de este tipo, se mantendrían las actuales y "solo ofrece un plan de voluntariedad incentivada para extinguirlas" que, afean, "no sería negociado con los sindicatos médicos sino únicamente con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, excluyendo así a los representantes de los facultativos".

Además, exigen que el periodo transitorio para la aplicación de este plan esté limitado en el tiempo para "evitar someter a incertidumbre a los afectados".

"Mantenemos la convocatoria de huelga porque no nos conformamos con promesas y exigimos acciones concretas", concluyen.