El sindicato médico Simega rompe negociaciones con Sanidade y mantiene su decisión de ir a huelga el 26 de noviembre

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) ha anunciado que rompe las negociaciones con el Sergas y que mantiene su decisión de ir a la huelga el 26 de noviembre, como estaba previsto.

En un comunicado justifican su decisión ante la "intransigencia" del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, al que acusan de mantener una propuesta "que toda la profesión médica de Atención Primaria, las centrales sindicales y los colegios médicos rechazan", además de reiterar un plan de contingencia que "empeora notablemente" las condiciones laborales de los facultativos, "al querer hacer más con los mismos recursos humanos".

Aseguran que el Sergas "ignora" la propuesta remitida el 3 de noviembre con sus propuestas para reestructurar la Atención Primaria, entre las que citan la eliminación de la obligatoriedad y su sustitución por la voluntariedad en las guardias; y la transformación de los PAC en Servicios de Urgencias Extrahospitalarias de Atención Primaria (SUAP).

A esto añaden la retirada inmediata de la categoría profesional de FEAP, el rechazo a cualquier homologación de la especialidad que no vaya por la vía MIR, y la voluntariedad de las guardias de los sábados por la mañana, "que deberán estar dignamente remuneradas".

"NEGOCIAR TODO LO QUE HAYA QUE NEGOCIAR"

El comunicado de Simega llega dos días después de que el responsable autonómico de Sanidade reiterase públicamente su buen ánimo para "negociar todas las medidas que haya que negociar" con el fin de conseguir un acuerdo con las centrales sindicales que permita "garantizar" la atención sanitaria en las mejores condiciones y desconvocar la huelga.

Entre las concesiones, se mostraba dispuesto a retirar la homologación de títulos extracomunitarios y a "modular" el número de vacantes de facultativos a convertir en FEAP, de forma que no se modifiquen en su totalidad.

Está previsto que para la próxima semana se convoque la mesa del Comité de Huelga.