Los sindicatos advierten de que la convocatoria de huelga continúa pese a la marcha atrás de Sanidade

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales del comité de huelga (CIG, CSIF, CCOO y UGT) advierten de que la convocatoria de huelga continuará activa hasta que no alcancen "medidas concretas y respuestas reales", pese a la marcha atrás de la Consellería de Sanidade, dispuesta a retirar el documento de medidas para Atención Primaria que llevó a la Mesa Sectorial de octubre y que provocó el llamamiento a huelga.

Las centrales sindicales celebran el paso dado por el departamento autonómico con el que se han reunido este viernes, pero demandan concreción.

Explican que la Administración se ha comprometido a no continuar con la reconversión de más plazas de FEAP a partir de 2026 -- una de las medidas que más ampollas levantaba entre los facultativos --, así como a convocar en enero el concurso específico de enfermería familiar y comunitaria.

"Pese a estos avances, la reunión se prolongó durante más de seis horas sin que la Administración ofreciera propuestas reales ni medidas concretas, limitándose una vez más a hablar de plazos sin asumir compromisos efectivos", lamentan.

Por ello, reiteran que "sin avances claros, no habrá acuerdo posible". Con todo, la negociación se retomará el próximo lunes.