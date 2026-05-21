Sindicatos afean "deterioro sin precedentes" en Galicia con la aplicación "improvisada" de la Ley de Eficiencia judicial

Sindicatos de Justicia de Galicia convocan una asamblea informativa para trabajadores de los juzgados de Ourense - EUROPAPRESS

OURENSE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los cinco sindicatos mayoritarios del personal de la Administración de Justicia en Galicia han convocado este jueves una asamblea informativa en Ourense para abordar los problemas derivados de una implantación "improvisada" de los Tribunales de Instancia a partir de la nueva Ley Orgánica 1/2025 conocida como Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y han alertado de un "deterioro sin precedentes" en las condiciones laborales del personal.

Así lo han trasladado representantes de CSIF, SPJ-USO, STAJ, UGT, y CC.OO. en la Sala de Vistas número 1 del Edificio de los Juzgados de la ciudad, en la que han exigido, además, "respuestas urgentes" a la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta, encabezada por José Tronchoni.

Entre los principales problemas, los sindicatos han criticado "falta de personal", así como una distribución "caótica" de los espacios judiciales, una carga de trabajo "inasumible" para las plantillas actuales, una reorganización que "está generando confusión" entre trabajadores y ciudadanía y la "supresión arbitraria del teletrabajo", que, según han recalcado, "agrava todavía más la organización diaria" de los juzgados.

DEMANDAS

En esta línea, los sindicatos han trasladado la necesidad de "ampliar" las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), así como incluir formación ante funcionarios que "cambiaron de materia y jurisdicción sin tener ni idea de procedimientos y trámites".

"No es normal que entrando a los Tribunales de Instancia en enero, ya en el mes de mayo se cambien las RPT, eso implica que no están bien", ha trasladado el presidente de la junta de personal, Francisco Javier Álvarez, en declaraciones a medios.

En este sentido, Álvarez ha apuntado al Ejecutivo gallego que "tuvo medios" para adaptar la nueva ley a Galicia, pero "aprovechó la reforma" para "ahorrar un montón de dinero".

Por todo ello, solicitan a la Xunta "respuestas urgentes", así como la puesta en marcha de una "mesa de negociación que permita adoptar medidas inmediatas".