Sindicatos anuncian movilizaciones para exigir seguridad en el trabajo tras la agresión al vigilante del Hospital de Oza

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT y USO han anunciado movilizaciones para exigir seguridad en el trabajo ante la reciente agresión sufrida por un vigilante del Hospital de Oza (A Coruña).

Advierten de movilizaciones "sostenidas e indefinidas" para denunciar la "situación crítica" que atraviesa el personal de seguridad privada que presta servicio en hospitales y centros sanitarios.

Iniciarán las concentraciones el 22 de diciembre a las 11.30 horas en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) y continuarán en Santiago de Compostela. Concretamente, el miércoles 7 de enero ante la Consellería de Sanidade y el, también miércoles, 21 de enero, ante el Hospital Clíncio Universitario de Santiago. Por último, -- aunque insisten en que el calendario de movilizaciones continúa abierto --, el miércoles 28 de enero se movilizarán otra vez ante la Consellería.

La intención, apuntan en un comunicado, es mantener las protestas "sine die" hasta que la Administración "asuma su responsabilidad".

En el comunicado denuncian que los vigilantes de seguridad, "la primera barrera frente al conflicto", trabajan con plantillas "insuficientes", "medios escasos" y una presión "constante", "sosteniendo un sistema que se beneficia de su profesionalidad mientras les niega condiciones dignas".

Los sindicatos señalan directamente a la Consellería de Sanidade como responsable de la situación por un modelo que, acusan, ha llevado a la seguridad privada en el ámbito sanitario "a un punto de colapso".