Los sindicatos celebran que Política Social retire la propuesta de vacaciones para sus trabajadores

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han celebrado este jueves que la Consellería de Política Social haya retirado la propuesta de vacaciones que habían trasladado para que sus trabajadores disfrutasen de este tiempo de descanso en quincenas.

Según han explicado fuentes de Política Social a Europa Press, la propuesta se compartió con las fuerzas sindicales y estas no la compartieron, por lo que la Consellería lo aceptó y quiso dejar claro, en todo caso, que sí reconocían el sobreesfuerzo realizado por los empleados de los centros dependientes de este departamento durante la crisis sanitaria, como son las residencias de mayores, los CAPD o los centros de menores.

Además, han precisado que realizaron esta propuesta ya que entendían que era "lo más seguro de cara a este verano para evitar el trasiego de trabajadores en las residencias" y para facilitar el proceso de contrataciones en los puestos que fuese necesario cubrir.

Sin embargo, los sindicatos se posicionaron en contra del borrador por considerar que se trataba de un "atropello continuado contra el personal de los centros".

En un comunicado explicaron que "no solo no se ampliaban las vacaciones para compensar el sobreesfuerzo del personal, sino que omitía la recuperación de las compensaciones por festivos y domingos trabajados, la reducción de la jornada anual, no se computaban las 'X' como días de descanso no solapables y tampoco se compensaban" los días 24 y 31 como "días festivos e inhábiles", entre otras consideraciones.

Para ellos, esta instrucción representaba un intento de "recorte", al negar la posibilidad de acomodar los periodos vacacionales en función del V Convenio Colectivo y las Instrucciones de la Dirección Xeral de Función Pública.

Por este motivo, convocaron protestas para este jueves delante de todos los centros dependientes de la Consellería y según ha informado el sindicato CSIF en un comunicado, ha sido durante esta misma jornada cuando la conselleira, Fabiola García, ha ordenado "dejar sin efecto la propuesta de vacaciones del personal de Política Social".

Las fuerzas sindicales han achacado este decisión a la "unión sindical y el éxito de las movilizaciones de los trabajadores a las puertas de los centros de trabajo" que hicieron "recapacitar" a García.

RECLAMACIONES

Por otra parte, las protestas de este jueves ante los centros también llevaban entre sus proclamas la "apertura de una mesa de negociación para recuperar los derechos arrebatados en el año 2012", una petición que compete a la Xunta en su conjunto y no solo a Política Social.

Al mismo tiempo, CIG, CC.OO., CSIF y CIG han reclamado una "apuesta decidida por unos servicios sociales públicos, dignos y de calidad", el incremento de las plazas públicas de gestión directa, la puesta en valor del trabajo y el esfuerzo realizado durante la situación de emergencia y la transformación de todos los contratos de fin de semana o inferiores a la jornada completa".

Los sindicatos aseguraron que el 19 de mayo la Consellería de Política social les trasladó un borrador sobre la propuesta de vacaciones.