Sindicatos denuncian una mayor "precariedad" del profesorado interino y sustituto con 273 vacantes a media jornada

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CIG Ensino y CSIF Ensino han denunciado el incremento de la "precariedad" del profesorado interino y sustituto en la Comunidad, con la oferta de 273 vacantes a media jornada, la mayoría procedentes del Plan MEGA y Proa+.

Tal y como ha denunciado la CIG en nota de prensa, a día de hoy hay más de 1.600 vacantes sin cubrir, lo que demuestra la "falta de planificación de la Consellería y el interés por ahorrar en personal", con el mantenimiento de contratos solo hasta el 30 de junio en el caso de las plazas del programa Proa+ y de los nombramientos MEGA a media jornada.

En este sentido, ha señalado que "se echan en falta muchas más plazas por cubrir", y que la cobertura que esta llegando lo hace a cuenta gotas, dependiendo de las presiones de las familias a las ANPAs, las amenazas de dimisión de los equipos directivos y de la convocatoria de movilizaciones.

Asimismo, más de la mitad de las plazas que se están publicando son a media jornada, lo que "incide en la precariedad laboral" del personal, con "condiciones que apenas llegan para cubrir los gastos de vivienda y transporte".

Esto, señalan, tiene consecuencias para el rural, ya que al tratarse de vacantes voluntarias es muy difícil que alguien acepte trabajar fuera de su domicilio habitual por la mitad del salario.

La CIG ha instado a la Consellería a modificar los nombramientos del personal, solicitando que la incorporación sea "inmediata", y que "desde ya" se comiencen a cubrir todas las necesidades solicitadas por los centros. También, han animado a la comunidad educativa a acudir a la manifestación convocada en Santiago el sábado 13 de septiembre y al profesorado a la huelga del 25 de septiembre.

Por su parte, el CSIF ha apuntado la "gestión irregular" de los contratos MEGA, adjudicados con duraciones y condiciones "desiguales", pese a que la normativa establece que deberían extenderse siempre hasta el 31 de agosto y en jornada completa.

Asimismo, la central sindical ha recordado que la Consellería "incumple el acuerdo de 1995", que reconoce el derecho de los sustitutos que trabajen cinco meses consecutivos a percibir los meses de verano.

Otro de los problemas que menciona es el cese de sustitutos en junio pese a que el titular siga de baja, una práctica que el CSIF considera "inaceptable".

Con todo, ha subrayado que el curso escolar comienza consolidando conflictos estructurales que siguen sin respuesta, como las ratios elevadas, la burocracia desbordante, interinidades mal gestionadas y la pérdida de poder adquisitivo del docente.