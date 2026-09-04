Sindicatos de la educación concertada convocan huelga el 9 de septiembre, primer día del curso escolar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la educación concertada en Galicia han convocado una jornada de huelga para el próximo día 9 de septiembre, primer día lectivo del curso escolar 2026-2027 ante lo que califican de "nula voluntad" de la Consellería de Educación para establecer un calendario de negociaciones.

El objetivo, conforme apuntan en un comunicado conjunto --firmado por FSIE, UGT, CCOO Ensino, USO, SNEP y CIG--, es desbloquear tanto los acuerdos de mejora de las condiciones labores como el abono de la paga extraordinaria de antigüedad o los complementos de cargo de hace más de 17 años, "algunos de ellos incluso estando firmados y publicados en el Diario Oficia de Galicia".

Los sindicatos sostienen que la consellería, pese a las numerosas movilizaciones llevadas a cabo por las personas trabajadoras del sector en el curso en el curso pasado, "ni convocó la Mesa Tripartita para iniciar ningún tipo de negociación ni respondió a los escritos remitidos por las organizaciones sindicales ni hizo ningún gesto de revertir la situación".

Los sindicatos señalan que el personal trabajador de la concertada representa un tercio de la educación en Galicia, alrededor de 7.000 profesionales que atienden al 30% del alumnado gallego de las etapas no universitaria.

"Nuestra preocupación pro la situación que atraviesa este personal es cada vez más profunda. Solo se cuenta con él para incrementar la burocracia y las obligaciones, mientras que las mejoras de sus condiciones continúan estancadas y muy lejos de las existentes en otros ámbitos educativos", ha indicado.

Además, el próximo miércoles 9 esta jornada de huelga estará acompañada de concentraciones a las 10,00 horas ante las delegaciones de la Consellería de Educación en las ciudades de A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago y Vigo.

Así las cosas, convocan a los medios una rueda de prensa para el próximo lunes, día 7 de septiembre, a las 11,00 horas, en el local sindical de la UGT en Santiago.