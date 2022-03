Sindicatos exigen más medidas de prevención en la refinería tras el accidente en el que murió un operario

Alertan de la "precarización" en la subcontratación y exigen que se aclare lo sucedido

A CORUÑA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos reclaman más medidas de prevención en la refinería de A Coruña tras el fallecimiento de uno de los trabajadores de una empresa auxiliar, contratada por Repsol para la parada programada del área de conversión, después del accidente laboral registrado el pasado sábado, día 26.

En una concentración convocada a las puertas de la refinería de A Coruña, con la participación de unas 300 personas, según los convocantes, el secretario general de CC.OO. Industria de Galicia, Víctor Ledo, ha denunciado que "no se puede sustentar" la política de subcontratación de las grandes empresas en la "precarización" de las condiciones laborales, ni en materia salarial ni "muchísimo menos" en prevención de riesgos que deriven en una situación "dramática".

Ledo ha insistido en que es un trabajo con unos riesgos "importantes" y los trabajadores que están acometiendo servicios de mantenimiento deben tener un grado de "cualificación importante" y "experiencia".

Por su parte, el responsable comarcal de Industria de CC.OO. de A Coruña, Arturo Julián, ha asegurado, en relación a las medidas de prevención, que una refinería "no es una charcutería". "Esto es un polo petroquímico", ha remarcado, argumentando que los empleados trabajan "día a día" con "tóxicos penosos y peligrosos". Por ello, ha solicitado "a la empresa principal" que "extreme al máximo" las medidas de seguridad.

DEPURAR RESPONSABILIDADES

A su vez, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril ha exigido que se depuren responsabilidades. Después de este último siniestro laboral, ha manifestado que ya están "hartos" de que "con frecuencia" y "especialmente en las paradas" se produzcan accidentes que "siempre quedan a medio aclarar", al tiempo que ha reclamado medidas de seguridad.

En relación al proceso de investigación que está en marcha, ha afirmado que "llueve sobre mojado" porque ya se han vivido accidentes anteriores con "trágicos resultados".

Respecto la investigación, el delegado de la CIG en la refinería, Ventura Agís, en declaraciones a Europa Press, ha confirmado que en la actualidad está recabando datos pero no hay información "concluyente" sobre lo que pasó.

"EXHAUSTIVA Y RIGUROSA"

En este sentido, Víctor Ledo ha manifestado que CC.OO. va a exigir tanto a Repsol como a Nervión --la empresa auxiliar-- una investigación "exhaustiva y rigurosa" sobre los motivos del accidente y ha asegurado que "si hay alguna irregularidad" actuarán de manera "totalmente drástica" contra los responsables de este accidente.

Respecto a la comisión de investigación, Arturo Julián ha trasladado su descontento por estar compuesta "exclusivamente" por personal de Repsol. "En ningún momento, se cuenta con la representación de los trabajadores de las contratas, que tienen mucho que decir en este campo", ha sentenciado.

En este sentido, el delegado de prevención de Nervión, Iván Cernadas, ha asegurado que no sabe "nada" de Repsol. "Ni una llamada", ha lamentado.

"TEMPORADA 'LOW COST'"

El enlace sindical de Nervión, Esteban García, ha reivindicado durante el acto la necesidad de formación de los trabajadores. "Estamos en una temporada 'low cost'", ha dicho en referencia a que las condiciones de las contratas son inferiores a las que se pide a otros trabajadores que puedan estar en plantilla.

García ha añadido que los compañeros del fallecido lo que demandan es saber la verdad. "No queremos echarle la culpa ni a Repsol ni a Nervión", pero ha demandado que "no empiecen a tapar cosas que no deban tapar".

Por su parte, UGT ha manifestado, en un comunicado, que esperan que tanto la comisión de investigación de Repsol como las autoridades competentes esclarezcan los hechos "a la mayor brevedad posible".

Mientras, el comité de empresa de la refinería de Repsol A Coruña ha convocado una concentración en la puerta de Bens, a las 14,45 horas.