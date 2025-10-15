Sindicatos, en la huelga por Palestina, llaman a seguir movilizándose al ver "insuficiente" el alto al fuego

Movilización convocada en paralelo al paro matinal de la CIG en solidaridad con Palestina, a 15 de octubre de 2025. - EUROPA PRESS

CC.OO., UGT y CIG convocan manifestaciones en paralelo a los paros, de los que realizan un balance positivo; aunque sin datos concretos de su seguimiento

Sindicatos han llamado durante este miércoles, jornada para la que había convocada huelgas en solidaridad con Palestina, a que la movilización por esta causa continúe pese al reciente anuncio de alto al fuego, que la CIG ve "insuficiente" y del que UGT "no se fía". Mientras, CC.OO. pide "garantías" para el pueblo palestino.

La actual jornada ha estado marcada por estos paros laborales, que han variado entre las organizaciones convocantes y sobre los que no hay datos concretos de seguimiento. CC.OO. y UGT han coordinado tres paros parciales de dos horas; la CIG ha extendido la duración de los mismos a cuatro horas, y CUT, CGT, Confederación Intersindical y Solidariedade Obrera han convocado una huelga general durante todo el día.

La huelga ha sido acompañada de nuevas movilizaciones para pedir el fin del genocidio en Gaza. Durante el paro acordado por CC.OO. y UGT para el turno de la mañana --entre las 10.00 y 12.00 horas--, decenas de personas se han concentrado frente a la sede de la Xunta en San Caetano, con el que han pedido que el cese sea "permanente y verificable".

Mientras, la CIG, que programó su paro matinal entre las 10.00 y 14.00 horas, reunió con una concentración a cientos de personas en la Praza Roxa, en Santiago de Compostela. Esta protesta derivó en una numerosa movilización con participación de otras organizaciones, como las estudiantiles Erguer y Fervenza, además del BNG y Galiza Nova, con bloques propios en la manifestación.

Por su parte, en Ourense, la concentración del sindicato nacionalista reunió a alrededor de 200 personas frente a la Subdelegación del Gobierno.

ALTO AL FUEGO "INSUFICIENTE"

En declaraciones a los medios, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha trasladado que la firma del cese al fuego "no es motivo de desmovilización": "Entendemos que es una medida insuficiente porque no estamos dispuestos a que la propaganda sobre ese acuerdo signifique que el genocidio continúa".

"No cesan los asesinatos de Israel. Siguen ocupando Gaza y Cisjordania y siguen campando a sus anchas terroristas como representa el sionismo encabezado por Netanyahu", ha valorado, en relación a la situación actual.

En este sentido, Carril ha sostenido que su sindicato estaba "llamado" a "mantener" la jornada de huelga, que fue convocada antes de conocerse la firma del alto al fuego entre EE UU, Qatar, Egipto y Turquía el pasado lunes, 13 de octubre.

Así lo ha expresado también la secretaria general de CC.OO. en Galicia, Amelia Pérez, que ha comparecido frente a los medios acompañada del secretario general de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiros: "Seguimos adelante porque entendemos que hay que dar garantías al pueblo palestino de que esa paz vaya a ser duradera".

Por su parte, Medeiros ha mostrado desconfianza hacia el cumplimiento del acuerdo: "No nos fiamos porque, a pesar de que celebramos el alto al fuego y la entrada en Gaza de la ayuda humanitaria, esa paz tiene que ser para el pueblo palestino". "No vale que se aprovechen de las desgracias de los demás", ha añadido tajante.

SEGUIMIENTO DE LA HUELGA

Por otra parte, los sindicatos no cuentan con datos concretos del seguimiento de la huelga, aunque realizan un balance general positivo. En cuanto a CCOO y UGT, sus representantes insisten en que la fórmula de paros parciales es un mecanismo de cobertura legal para realizar manifestaciones. "Son muy solidarios los trabajadores gallegos. Ya se ha visto en estos días en las diversas concentraciones y manifestaciones", ha indicado Medeiros.

En el caso de la CIG, Carril ha avanzado que el seguimiento está siendo "importante", aunque "dificultado" por un decreto de servicios mínimos que tilda de "abusivo".

Además, la participación en la huelga la medirán a través de las manifestaciones convocadas en paralelo a ella, tanto por la mañana como por la tarde. Según la puesta en común que ha realizado la CIG con la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina, en el turno vespertino se realizarán protestas en hasta 50 localidades gallegas.