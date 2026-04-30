Los sindicatos lanzarán un grito contra la guerra este 1 de mayo con Lugo como principal novedad

Archivo - Centenares de personas marchan, durante la manifestación por el Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo, desde la Delegación del Gobierno, a 1 de mayo de 2022, en A Coruña, Galicia (España). Bajo el lema 'La solución: subir salar - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos lanzarán un grito por la paz y contra la guerra este 1 de mayo, día internacional del trabajador, pero lo harán en marchas que una vez más irán por separado --CIG por un lado, UGT y CC.OO por otro--, con Lugo como principal novedad este año, ya que la central nacionalista fija en esta ciudad su acto central.

Aunque en un primer momento la anunció para Vigo, finalmente la CIG ha pasado a la ciudad de la Muralla su marcha central, como respuesta a la "deriva autoritaria y golpista" del PP por la moción de censura que hará con una concejala tránsfuga en la ciudad contra el bipartito de PSdeG y BNG. Por su parte, UGT y CC.OO. sitúan en A Coruña su manifestación principal.

Así, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, participará en la manifestación central de Lugo y ofrecerá declaraciones a los periodistas a las 11,45 horas, 15 minutos antes del inicio de la marcha que arrancará al mediodía del edificio sindical (Ronda da Muralla, 58).

Por su parte, los líderes de UGT y CC.OO., Cristóbal Medeiros y Amelia Pérez, respectivamente, estarán en A Coruña, donde convocan sus actos centrales: a las 9,00 horas una ofrenda floral en el cementerio civil, a las 12,00 horas manifestación desde la Praza da Palloza hasta la de Ourense y a las 14,00 horas encuentro con paella y música.

LA GUERRA Y LA CLASE TRABAJADORA

Tanto la central nacionalista como las organizaciones de ámbito estatal subrayan que este Primero de Mayo tiene lugar en un contexto bélico con consecuencias para la clase trabajadora.

Al respecto, reclaman que no sean los trabajadores "los que paguen" las consecuencias de la guerra, por el impacto en los precios, y demandan una subida salarial para mantener el poder adquisitivo.

CIG convoca en total 20 movilizaciones este 1 de mayo y UGT y CC.OO. también se manifestarán en otras tantas ciudades y villas de la comunidad.

OTRAS ORGANIZACIONES

Otras organizaciones como la CUT también saldrán a la calle este día internacional del trabajador "con valentía y coraje" y para hacer frente al "fascismo".

"No vamos a equivocarnos de aliado, al igual que ellos sabemos que para conseguir derechos debemos pelearlos. Llegó la hora de dar un paso adelante", afirma.

En Ourense, CUT, CGT, CNT, Sindicato Ferroviario y las organizaciones Ecoloxistas en Acción, BDS y CMS convocan una manifestación este 1 de mayo.