Sindicatos piden actuar contra los "contratos en precario" en sanidad y que "se escuche la voz de los profesionales"

Dicen que la sanidad gallega adolece de "infrafinanciación" y acusan a la Xunta de "no tomar medidas contra la falta de profesionales"

La falta de profesionales sanitarios es, para los sindicatos, el principal problema que afronta el sistema sanitario público gallego, una cuestión frente a la que apuestan por poner en marcha medidas que actúen contra la "contratación en precario" que está llevando a una "fuga continua" de efectivos, así como de foros de debate en los que "se escuche la voz de los profesionales y de los usuarios".

Así lo han dicho este martes la secretaria nacional de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, y el secretario general de la federación de Sanidad de CC.OO., Ángel Cameselle, que han comparecido en la Comisión de investigación en sanidad pública del Parlamento, donde han coincidido en señalar los problemas de estabilidad laboral y la falta de profesionales como carencias del sistema.

En este sentido, María Xosé Abuín ha asegurado que es esencial "escuchar más a los profesionales" y crear foros de debate conjuntos para que "los dos niveles de asistencia" --el hospitalario y el primario-- "trabajen complementariamente y en igualdad", tras lo que ha criticado el trato que se le da en Galicia a la atención primaria, cuyos profesionales "ven día a día como sus decisiones clínicas son ninguneadas".

En todo caso, ha incidido en que son necesarios más profesionales y ha advertido de que "no se va a solucionar nada si no se elimina la tasa de reposición" de facultativos, que "lo único que fomenta es la precariedad laboral. "Los médicos jóvenes no se van a quedar para firmar 20 contratos en un mes", ha dicho la representante de la CIG, que ha afeado, además, que "no se cubran todas las ausencias, ni en primaria ni en hospitalaria".

Sobre esta cuestión, Abuín ha asegurado que "no existe ninguna herramienta que permita saber con exactitud qué número de profesionales hay en el sistema público sanitario de Galicia". "Tenemos un cuadro de personal que no sabemos cual es", ha dicho la representante sindical, que ha reclamado "instrumentos de ordenación" que permitan conocer esta plantilla y cuantificar las necesidades de personal, las jubilaciones o las reposiciones, entre otras cuestiones.

"NO SE TOMARON MEDIDAS"

Asimismo, ha apuntado que, con los planes de ordenación de recursos humanos de la Xunta --de 2012 y 2013--, la Administración gallega "sabía perfectamente el número de jubilaciones que iba a haber" y, sin embargo, ha criticado, "no se tomaron medidas contra la falta de profesionales, poniendo en peligro la atención sanitaria".

Según los datos manejados por la CIG, "para recuperar las plazas amortizadas" estos años, sería necesario convocar en 2019 una oferta de empleo de "6.067 plazas", en lugar de "1.400". Estas plazas "deficitarias", ha apuntado Abuín, están, no obstante, "cubiertas", con "contratos en precario por horas, por días o que se renuevan cada seis meses, impidiendo a los profesionales "tener un proyecto de vida normalizado".

María Xosé Abuín ha iniciado su intervención criticando que esta sea una comisión de investigación "desnaturalizada", no solo por la ausencia de los grupos de la oposición, si no por el "veto a comparecientes", entre los que ha mencionado la Asociación de Matronas, la Asociación Gallega de Salud Mental o los profesionales de gestión y servicios y el personal investigador.

Del mismo modo, ha asegurado que las medidas puestas en marcha en este ámbito por la Xunta y su política de "hacer más con menos" ha sido "un fracaso" que "no ha servido para ofrecer una respuesta a la atención sanitaria" en la Comunidad. Para ello, ha puesto como ejemplo la situación que se vive en el área sanitaria de Vigo o las protestas en los PAC.

"Desde 2010 llevamos repitiendo que esto iba a ser lo que es hoy en día", ha apuntado la representante de CIG-Saúde, que ha acusado a la Xunta de "favorecer los intereses de la sanidad privada" y llevar a cabo un "desmantelamiento progresivo de la atención primaria" que sufre problemas como la falta de "capacidad resolutiva", la "dificultad de derivación" o la carencia de "personal y medios". "Ese es su modelo sanitario", ha dicho a los diputados del Partido Popular.

UNA SANIDAD "INFRAFINANCIADA"

Durante su turno, el representante de CC.OO. ha sacado a colación la "pérdida de poder adquisitivo" de los profesionales sanitarios en los últimos años, al tiempo que ha asegurado que el "principal problema" del sistema es "la infrafinanciación de la sanidad", algo que supone "una fuga de profesionales continua".

Para Ángel Cameselle, en Galicia existe un "problema grave de gestión" y una "falta de compromiso con lo público". Frente a esto, ha apostado por un nuevo modelo organizativo, por cifrar "cuantos profesionales hacen falta" y por aumentar la financiación es este ámbito.

Del mismo modo, ha sostenido que hay una "falta de calidad democrática en el sistema", en el que "no se escucha la voz de los profesionales y de los usuarios". Por este motivo, ha reclamado que se "siga hablando" con el sector y que "haya foros de discusión y de debate", así como que se aborde la "falta de profesionales en primaria".

Ángel Cameselle ha indicado que "hace casi 30 años" ya "se decía que había una carencia importante de pediatras", una cuestión para la que no se pusieron en marcha medidas con tiempo. Hoy en día, ha explicado, "debe plantearse que es necesario ampliar plazas MIR en algunas especialidades".

A mayores, ha reclamado abrir el debate sobre el cierre de camas en verano y el trabajo de los quirófanos en horario de tarde, sacando un informe realizado por Comisiones Obreras hace unos años, en el que cifraban en 4.000 los pacientes del área de Vigo que se podrían sacar de las listas de espera si se activasen todas las camas hospitalarias y "una parte de los quirófanos por las tardes durante los veranos". "Era un estudio riguroso, y fue entregado en su día, pero no obtuvimos respuesta", ha subrayado.

Cameselle ha dedicado también parte de su intervención al área sanitaria de Vigo, en la que ha criticado la "conversión" del Hospital Álvaro Cunqueiro en un centro de "gestión privada" que, a mayores, comparte parte de los pacientes del área con el concierto de Povisa, unos fondos que "podrían dedicarse a contratar más profesionales".

"Vigo, con el mayor porcentaje de privatización, tiene la mayor lista de espera", ha asegurado el sindicalista, para quien "los recortes tienen como consecuencia una peor atención sanitaria y una mayor insatisfacción de la ciudadanía".

FORMACIÓN MIR CON "CALIDAD"

En su turno, el diputado popular Aurelio Núñez Centeno ha defendido las políticas de la Xunta en materia sanitaria y ha apostado, en cuanto a la falta de personal, por "incorporar" plazas MIR, "pero con 'sentidiño'".

"No se puede perder la envidiada calidad formativa del sistema", ha apuntado Núñez Centeno, quien ha rechazado "formar especialistas como churros", ya que "repercutiría en la calidad".

A mayores, Núñez Centeno ha apoyado la política de "hacer más con menos" del Gobierno de Núñez Feijóo y ha asegurado que en este periodo "han mejorado los indicadores de actividad" y las "listas de espera". "Hay más personal", ha sostenido, y se han llevado a cabo "mejoras en los centros", al tiempo que se "invierte menos en conciertos".

Del mismo modo, ha apuntado, en relación a la huelga del personal de los PAC, que "están en negociaciones" con Sanidade y "tienen parte de sus reivindicaciones aceptadas por la Consellería". Finalmente, se ha mostrado dispuesto a "trabajar" en el ámbito de la actividad de tarde en los hospitales gallegos. "Ahí, sí estamos de acuerdo, hay que avanzar", ha apuntado.