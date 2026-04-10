Sindicatos piden a la Xunta no "atacar" a trabajadores por bajas y atajar el problema "real" de "colapso" sanitario

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos gallegos instan a la Xunta a no "atacar" a trabajadores por las bajas laborales y exigen que el Gobierno autonómico ataje el problema "real y de fondo" que pasa por el "colapso" de la sanidad. Así se expresan a raíz del anuncio del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el debate sobre el estado de la autonomía, de un plan de control contra el absentismo con unidades especializadas.

Por un lado, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, y el secretario de negociación colectiva de la CIG, Franciso González Sío, han ofrecido este viernes una rueda de prensa para informar sobre una campaña que lanza el sindicato con el fin de "desmontar las mentiras" de la Xunta con las que busca "criminalizar" a los trabajadores enfermos. Convoca protestas el 16 de abril ante edificios de la Xunta en diferentes localidades.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el secretario xeral de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros, cree que con las medidas anunciadas "Rueda le atizó duramente al conselleiro de Sanidade, porque si hay un problema de absentismo, es un tema de colapso de sanidad". Se muestra a favor del "diálogo" y "buscar soluciones", pero coincide con las palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que "lo que no se puede es saltar o intentar bordear" la legislación "para conseguir lo que se pretende".

Asimismo, por parte de Comisións Obreiras (CC.OO.) se traslada a Europa Press que "las medidas anunciadas en el debate de política general ponen el foco, nuevamente, sobre las personas trabajadoras". Acusa a la Xunta de ser la "responsable" de una falta de inversión en sanidad que provoca un aumento de las listas de espera.

CIG CARGA CONTRA UNA "PERSECUCIÓN MEZQUINA"

Así, la CIG lanza una campaña bajo el lema de que "el absentismo no es el problema, es el síntoma". Quiere combatir la "intensa campaña de la patronal y la Xunta" para "criminalizar" y "responsabilizar a la clase trabajadora del absentismo". Identifica esto con una "persecución" que tacha de "mezquina" e "intolerable".

Carril arremete contra Rueda por ejercer, "de una forma descarada", un papel de "agente patronal", "negando la salud como un derecho y haciendo de la enfermedad un delito". Alerta de que busca presentar "como un problema" los derechos de los trabajadores para avanzar en sus recortes y "seguir ampliando la capacidad de acción de mutuas".

Pone el foco sobre que uno de cada cuatro trabajadores en Galicia supera los 55 años, con un envejecimiento mayor que en otros territorio, al mismo tiempo que se prolonga la edad de jubilación. De hecho, advierte de que en el último año la mitad de muertes se produjo en la comunidad entre mayores de más de 55 años.

Por ello, "el llamado absentismo es consecuencia directa de modelo laboral que exprime a la clase trabajadora hasta edades cada vez más elevadas", lo que "incrementa su carácter explotador".

Agrega la CIG el problema del incremento de las listas de espera del Sergas, con "recortes importantes" en sanidad y unos recursos en dolencias como salud mental que "no están a la altura de las circunstancias". Factores que provocan que los gallegos estén "más tiempo de baja no por voluntad de los trabajadores", sino por "privatización" sanitaria.

Y advierte a la ministra Yolanda Díaz que "las primeras medidas" en este sentido partieron del Ministerio de Seguridad Social con el V acuerdo estatal de negociación colectiva, firmado con UGT, CC.OO. y patronal, para "aumentar las competencias de las mutuas", lo que ahora es "auténtica munición" para una "versión empeorada" por la Xunta.

UGT RECLAMA MEJORAS DE LA SANIDAD

El secretario xeral de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros, deja claro a la Xunta que "de primeras, los responsables son ellos mismos", puesto que "el problema real es un colapso de la sanidad". "Simplemente para pedir una cita con tu médico de cabecera te lleva un montón y un enfermo tarda meses hasta que le hagan una simple prueba", se queja.

En conversación con Europa Press, Medeiros se muestra "a favor del diálogo, hablar y escuchar y encontrar soluciones". "Estamos a favor del diálogo social, no como la CIG que reniega". "Un trabajador que está enfermo lo que quiere es recuperarse cuanto antes", agrega.

"Da la sensación que se está atacando a trabajadores, me gustaría pensar que no, que ese no es el motivo. Estamos hablando de un concepto muy amplio que hay que abordar bien, ese absentismo como le llaman, me gusta hablar de ausentismo justificado, que puede tener muchos motivos, y uno de ellos es la prevención de riesgo que tiene que haber en las empresas", razona.

CC.OO. APUNTA A RESPONSABILIDAD DE LA XUNTA

Mientras, Comisións Obreiras apunta a "cuestiones de fondo" como "la dejadez de funciones por parte de los empresarios", ya que "no velan por la salud de las personas trabajadoras".

En segundo lugar, señala "la dejadez de las mutuas, que no se están haciendo cargo de las bajas y la consecuencia de dolencias y accidentes de origen laboral".

Y a esto se suma la Xunta como "tercer responsable" debido a la falta de inversión en sanidad, con "listas de espera que son las que son, tanto en la atención primaria como para las especialidades y para cirugías". Un punto que "hace que también se sature una sanidad privada ya carente de medios".

CC.OO. celebrará el 28 de abril en Ourense una jornada contra "el acoso de la Xunta y la patronal" por el absentismo, con una manifestación hasta la sede Confederación de Empresarios de Ourense.