Sindicatos policiales alertan de un aumento del 20% de la criminalidad en Galicia en los últimos años

Archivo - Foto de archivo - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID. - Archivo

LUGO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) han aprovechado este martes su concentración en Lugo, dentro de la denominada 'Marcha por la Dignidad Policial', para denunciar un incremento de la criminalidad en Galicia del 20% durante los últimos años.

Estos datos se enfrentan a los aportados por el delegado del Gobierno este mismo mes, que hablaba de un descenso de los delitos en relación al número de habitantes en torno al 1,9% respecto al año pasado.

Según los datos aportados por ambas organizaciones, la criminalidad total en Galicia ha aumentado más de un 20% entre 2019 y 2025. Entre los indicadores que consideran más preocupantes destacan el incremento de los homicidios y asesinatos consumados o en grado de tentativa, que crecieron cerca de un 83%, así como el aumento de la violencia callejera, que se situó en el 45,7%.

También subrayan el crecimiento de los delitos contra la libertad sexual, que han aumentado más de un 53%, mientras que las agresiones sexuales con penetración ha registrado una subida superior al 75%.

Otro de los ámbitos que más preocupa a los representantes policiales es la ciberdelincuencia, cuya incidencia se ha incrementado en más de un 120% durante el mismo período.

La CEP también ha puesto el foco en el aumento de las agresiones contra funcionarios públicos, categoría en la que se incluyen los agentes de las fuerzas de seguridad. Según sus datos, estas agresiones han crecido un 12,71% desde 2021, lo que supone una media aproximada de tres agresiones cada dos días durante el año 2025.

El portavoz de la CEP en Galicia, Javier Martínez, ha relacionado parte de este incremento de la violencia con el aumento del consumo y de los puntos de venta de drogas en las ciudades gallegas, al tiempo que ha lamentado la falta de refuerzo de las unidades policiales dedicadas a la investigación y prevención de estos delitos.

INCREMENTO DEL 27% DE CRIMINALIDAD EN LUGO

En el caso concreto de la provincia de Lugo, los representantes policiales aseguran que la criminalidad total se ha incrementado más de un 27% desde 2019, aunque sigue siendo de las provincias con menos delincuencia.

Entre los delitos que experimentan mayores aumentos figuran los relacionados con la violencia callejera, donde se incluyen las lesiones graves y las riñas tumultuarias, que crecieron más de un 46 %. Los delitos contra la libertad aumentaron cerca de un 60 %, mientras que las agresiones sexuales con penetración duplicaron sus cifras al registrar un incremento del 100%.

La cibercriminalidad vuelve a aparecer como uno de los fenómenos de mayor crecimiento, con una subida superior al 141 % en la provincia durante los últimos años.