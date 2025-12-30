'Sirat' es la octava película española más taquillera de 2025, con 2,9 millones recaudados y más de 440.000 espectadores

Sirat, de Oliver Laxe, nominada como mejor película internacional en los Independent Spirit Awards - MOVISTAR PLUS+

'Romería', rodada en Vigo, ocupa el décimo puesto en un año con una caída del 8% de espectadores en las salas de España

LUGO/MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Sirat', del director gallego Oliver Laxe, ha cerrado 2025 como la octava película española más taquillera, con una recaudación de 2,9 millones de euros y un total de 438.325 espectadores desde su estreno en salas comerciales en junio.

Así se observa en el análisis anual de resultados del sector en España elaborado por Comscore, que recoge Europa Press. En el décimo puesto del top 10 de películas españolas más taquilleras figura 'Romería', de Carla Simón, rodada en Vigo.

'Sirat' ha pasado el primer corte de los Oscar (la conocida como 'shorlist') en cinco categorías: mejor película extranjera, sonido, música original, reparto y fotografía. También ha sido nominada en dos categorías de los Globos de Oro (mejor película internacional y banda sonora original).

La nueva y quinta entrega de la saga 'Padre no hay más que uno' (13,4 millones recaudados y más de 2 millones de espectadores), dirigida por Santiago Segura, se sitúa, una vez más, en lo más alto del ranking del cine estatal, seguida por 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar, y 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

El cine español cierra 2025 con una cuota de mercado del 19%, la misma que en 2024, con un total de 12 millones de espectadores y una taquilla de 78 millones de euros. El género de acción ha sido el que mayores éxitos ha conseguido este año seguido del drama y la animación.

CAÍDA DEL 8% DE ESPECTADORES

La asistencia a salas de cine en 2025 ha registrado un total de 65 millones de espectadores, lo que supone una caída del 8% respecto al anterior ejercicio. Además, 'Lilo y Stitch' y 'Padre no hay más que uno 5' han sido las películas extranjera y española, respectivamente, más taquilleras del año.

Mientras, la taquilla ha alcanzado una recaudación de 453 millones de euros, según revela COMSCORE en su análisis anual de resultados del sector en España.

La evolución de la taquilla ha mostrado un comportamiento "irregular" a lo largo del año, explican. Mientras que el primer semestre del año cerraba en positivo, con un incremento del 3% respecto a 2024, el segundo semestre cerrará con un descenso provisional del 16%, lastrado principalmente por los resultados de octubre (-28%) y noviembre (-31%).

Los resultados de octubre y noviembre, ambos negativos, quedan lejos de lo que suelen aportar al global de la taquilla. Sin embargo, la semana del año con una mayor asistencia de espectadores se registró del 30 de mayo al 5 de junio, con un total de 2,08 millones de espectadores. Además, el día de mayor asistencia del año fue el 2 de julio con 554.244 espectadores.

En cuanto al mejor estreno del año, este ha sido 'Avatar: Fuego y Ceniza', que llegaba a las salas el pasado 19 de diciembre y ha recaudado 6,2 millones de euros en su fin de semana de estreno.

Las 10 provincias con un mayor número de espectadores fueron Madrid (21,5%), Barcelona (13,7%), Valencia (6,5%), Alicante (4,1%), Sevilla (3,7%), Málaga (3,7%), Murcia (3,5%), Vizcaya (2,5%), Islas Baleares (2,5%) y Cádiz (2,3%).