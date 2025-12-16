Las socialistas de la agrupación de Lugo lanzan otro manifiesto para exigir más dureza contra las conductas de acoso

LUGO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Diferentes militantes de la agrupación local socialista de Lugo han lanzado un nuevo manifiesto de repulsa ante las acusaciones de acoso sexual destapadas la pasada semana contra José Tomé, en aquel momento presidente de la Diputación de Lugo y secretario general del PSOE provincial.

Con el título 'Declaración de principios feministas de las socialistas y de los socialistas lucenses', al frente de esta iniciativa está María Jesús Navarro, histórica figura del socialismo, que ya ha conseguido el respaldo de una gran parte de concejales y concejalas del Ayuntamiento de Lugo, entre los que se encuentran Mauricio Repetto, Ángeles Novo, Waldir Sinisterra o María Reigosa.

Hasta el momento se han registrado más de un centenar de firmas de militantes ambos sexos, muchos de ellos también firmantes del manifiesto promovido por mujeres socialistas como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

"El silencio también es violencia", explica María Jesús Navarro que quiere mostrar con esta iniciativa "un apoyo claro a las mujeres víctimas de estos acosos, respetando siempre la presunción de inocencia", así como manifestar su "repulsa" a este tipo, exigiendo "firmeza" contra este tipo de conductas.

Justifican la redacción de este nuevo manifiesto al asegurar que "Lugo es el epicentro de esta situación" y que deben ser los lucenses los que sean "claros" en la "crítica", con un "toque más personal", explica Navarro.

Añade la socialista que ambos manifiesto son complementarios y este nuevo sirve de refuerzo al anterior, por lo que pueden firmarse los dos o uno de ellos. "Estamos dando libertad para escoger", ha dicho.

EL CONTENIDO DEL MANIFIESTO

Las mujeres y hombres del PSOE local de Lugo expresan en este texto su "profunda preocupación y desconcierto" ante la situación generada por las denuncias de acoso sexual que afectan a cargos orgánicos e institucionales del PSdeG.

Reafirman que la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres son principios irrenunciables del proyecto socialista y recuerdan el papel histórico del partido en la promoción de la participación femenina en la vida política.

Lamentan que algunas compañeras hayan podido percibir la organización como "un entorno inseguro o cómplice de actitudes machistas", una realidad que consideran inaceptable y que exige una reflexión profunda para corregir errores y recuperar la confianza de todas las mujeres.

Las socialistas lucenses exigen que la justicia actúe con contundencia frente a posibles abusos de poder, garantizando tanto los derechos de las víctimas como la presunción de inocencia.

Reclaman conocer toda la verdad sobre los hechos y sobre cómo se gestionaron las denuncias, "sin silencios ni verdades a medias", y piden que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan, más allá de los tiempos judiciales.

Subrayan que el silencio también es una forma de violencia y se comprometen, junto a sus compañeros socialistas, a alzar la voz en defensa de las mujeres, a exigir responsabilidades penales y políticas y a no aceptar lecciones de nadie, reafirmando su lealtad al partido y su compromiso firme con el feminismo.