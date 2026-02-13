La sociedad de vivienda pública de Galicia licita en 14 meses proyectos para 2.494 viviendas

El secretario xeral de Vivenda, Heriberto García - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sociedad de vivienda pública de Galicia (Vipugal) ha licitado proyectos para la construcción de 2.494 viviendas en su primer año de funcionamiento, una "historia de éxito" para el PP y "autobombo" para el BNG y el PSdeG, que afean a la Xunta "no hacer nada" en esta materia hasta 2024, pese a gobernar los populares desde 2009.

Por su parte, el secretario xeral de Vivenda, en comisión parlamentaria, ha destacado estos avances frente a la empresa pública estatal, 'Casa 47', que "apenas" ofrece 171 viviendas en alquiler en toda España, de las que 67 están en Vigo "con precios superiores a la media y requisitos económicos elevados".

En la comisión de obras públicas, donde ha comparecido por petición propia para informar sobre el primer año de funcionamiento de la sociedad pública --fue puesta en marcha a finales de 2024--, García ha hecho balance repasando multitud de datos relativos tanto a las metas que se marca el Gobierno gallego en este ámbito, como al nivel de desarrollo y distintas fases del mismo.

Por su parte, la oposición ha afeado al también director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) "no hacer nada" hasta 2024, toda vez que él atribuyó la actual problemática de acceso a la vivienda a las crisis financiera (2008) e inmobiliaria.

458 MILLONES HASTA 2028

De acuerdo con sus datos, Vipugal prevé invertir 458 millones en el periodo 2026-2028. Además, según ha recordado, las viviendas que promueva esta sociedad estarán sometidas al mismo régimen legal y duración de la cualificación que las promovidas por el IGVS.

En concreto, se ha referido a 2.494 viviendas en proyectos licitados, de los cuales 1.641 serán construidas en parcelas de la Xunta, 837 en parcelas cedidas por los ayuntamientos y 16 vendrán de la transformación de locales en viviendas.

En concreto en 2026, la sociedad de vivienda pública de Galicia prevé licitar las obras de 1.885 viviendas: 364 en A Coruña, 218 en Ames, 14 en Arteixo, 73 en Carballo, 17 en Culleredo, 230 en Ferrol, 114 en Narón, 63 en Teo, 404 en Lugo, ocho en Viveiro, 12 en San Cibrao das Viñas, 28 en A Estrada, 12 en Baiona, 21 en Bueu, ocho en Forcarei, 29 en Lalín, 169 en Pontevedra, 36 en O Porriño, 30 en Salceda, 25 en Sanxenxo y 10 en Vilagarcía.

"NO LO HIZO ANTES"

Por parte de los socialistas, Aitor Bouza ha preguntado al alto cargo "por qué no lo hizo en los 16 años anteriores" y "por qué la Xunta de Galicia renunció a aplicar sus propias competencias y produjo que hoy se tenga el problema que se tiene de falta de vivienda pública".

"Tiene que anunciar a bombo y platillo tanta vivienda pública porque no la hizo antes. Es reírse en la cara de todos los gallegos; den cuenta de todo lo que no se hizo durante todos estos años: el balance es negativo en vivienda", ha subrayado Bouza.

"NO SE SOLUCIONA SOLO CONSTRUYENDO"

Por parte del Bloque, Saleta Chao ha advertido de que "este ejercicio de autobombo no les funciona, porque llegaron en 2009". Así, los nacionalistas avisan de que la crisis de vivienda "no se soluciona solo construyendo, degradando la calidad... en un país con tantas viviendas vacías no va a solucionar el problema".

En este sentido, ha instado al responsable a explicar "por qué se niega a compaginarlo con otras medidas que se están mostrando efectivas en otros lugares", a lo que el responsable de Vivenda ha contestado que el Gobierno gallego no confía, por ejemplo, en la declaración de zonas tensionadas, "porque es una cuestión analizada" y en su opinión retira vivienda del mercado del alquiler.

"DATOS EXTRAORDINARIOS"

Por su parte, el popular Moisés Rodríguez ha pedido a la oposición tomar "nota" porque Vipugal "es una historia de éxito pese a quien le pese", al ver "datos extraordinarios en tan poco tiempo".

Asimismo, ha resaltado que "para hacer viviendas hay que tener dinero", lo que ha confrontado con un "socio moroso, pufero, que no cumple con la parte que le corresponde". "¿Dónde está el plan estatal de vivienda?", ha interrogado.

Por su parte, el secretario xeral ha asegurado que el Ejecutivo autonómico va a "llegar" a los objetivos fijados para 2028 y 2030 "y no solo con viviendas públicas", también "con desarrollo de suelo", ya que niega que "todo esto" sea "una fantasía".