Sociedades médicas y Xunta plantean un retorno "progresivo" para normalizar la actividad hospitalaria

"Lo más complicado" será la "readaptación de las cirugías y consultas externas", apuntan desde Medicina Preventiva

A CORUÑA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de distintas sociedades médicas creen que retomar la actividad hospitalaria, cuando las condiciones generadas por el COVID-19 lo permitan, exigirá hacerlo de forma "progresiva" y con "prudencia", además de "priorizando" los casos más graves. "Lo más complicado", admiten desde Medicina Preventiva, será "la readaptación de las cirugías y consultas externas".

Sobre la planificación para la vuelta a la actividad normal, desde la Consellería de Sanidade han asegurado a Europa Press que se realizará "contando con profesionales de Atención Primaria y con profesionales hospitalarios para definir y planificar las fases en los distintos niveles asistenciales".

"El regreso a la actividad normal será progresivo, no va a haber colapsos porque será planificado, priorizado y proporcionado", insisten. En la necesidad de ello, coinciden también los representantes de distintas sociedades médicas consultadas por Europa Press.

CIRUGÍAS Y CONSULTAS EXTERNAS

Así lo apuntan, entre otros, el doctor Alejandro Conde, especialista en Medicina Preventiva y portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, quien afirma que deberá ser "paulatina".

"Lo más complicado", dice, será "la readaptación de las cirugías y consultas externas" por ser "las que más se han visto afectadas a nivel hospitalario ya que la hospitalización de agudos no quirúrgicos, en su mayor parte, no es aplazable". "La gente sigue teniendo infarto, se tiene que dializar", cita como ejemplos, pero también por "el efecto rebote en la demanda debido a los pacientes a los que se ha aplazado su cita".

No obstante, manifiesta que "la clasificación de priorización --de los pacientes-- no cambiará ya que las enfermedades se seguirán comportando de la misma manera, pero lo que sí podrá pasar es que, al aplazarse tanto, las situaciones de los pacientes hayan cambiado de prioridad".

"En las enfermedades crónicas fundamentalmente nos encontraremos con pacientes con una enfermedad más avanzada", apunta asegurando que puede haber otros casos cuyo cuadro médico haya "empeorado" y otros que se hayan "resuelto".

Al hilo de ello, recuerda "la importancia" del médico de familia, "que, aunque ahora lo haga fundamentalmente por vía telefónica se encuentra vigilando la salud de sus pacientes pudiendo hacer una valoración de aquellos que requieren de una atención prioritaria".

MODELO SANITARIO

Por otra parte, este médico considera que "no es mal momento" para plantear "mejoras" al actual modelo sanitario. "Una de ellas, y que sería de ideal implantación en estos momentos, es la teleasistencia, que son proyectos que llevan años desarrollándose y que, tal vez, con la situación actual, se considere impulsarlos". Por otra parte, aboga por "replantear la atención a los pacientes, fundamentalmente los crónicos".

Paralelamente, incide en que "la prevención y los diferentes proyectos en salud pública serán fundamentales" y el "compromiso" de la población a este respecto. "También lo debe de ser la Atención Primaria, la cual, con las herramientas adecuadas, es capaz de solucionar la gran mayoría de las solicitudes de la población". "Y por último, la atención integral a los crónicos, donde principalmente nos encontramos con las personas mayores".

"Cada vez hay más pacientes que requieren una residencia" y, por eso, recalca que estas deben estar preparadas "para atender a pacientes estables, pero frágiles y con múltiples patologías".

"CIRCUITOS LIMPIOS"

Por su parte, la doctora Raquel Sánchez, jefa del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario de Vigo y secretaria del comité científico de la Asociación Española de Cirujanos recuerda que esta organización ha elaborado una serie de recomendaciones de gestión para la desescalada en estos servicios.

En ella, se incluyen cinco fases de alerta en función de los pacientes hospitalizados en planta y en las UCI con COVID-19 en relación con el número de camas hospitalarias disponibles y los recursos del hospital utilizados para atender a los enfermos infectados.

En el nivel de alerta tres, establece una ocupación de camas para el COVID-19 de entre el 25 y el 50%. un nivel en el que, según la doctora Raquel Sánchez, sería posible operar "a pacientes oncológicos", diferenciando una "zona limpia, sin COVID" de otra con casos de este tipo.

En un nivel dos, esta ocupación estaría entre el 5 y el 25%. "Y en Galicia la mayoría de los hospitales están en un nivel de alerta dos o tres", expone utilizando el baremo empleado por la Asociación Española de Cirujanos.

"No hay ninguno que supere el 50% de camas ocupadas por COVID-19", apostilla insistiendo, en todo caso, en que la desescalada podría iniciarse cuando se llegue "al nivel dos" y estableciendo "circuitos limpios" para la atención de pacientes sin esta enfermedad. "Primero empezar operar a pacientes oncológicos y luego enfermedades benignas", apunta sobre las prioridades y recordando que en Galicia "no se ha dejado de operar del todo a pacientes oncológicos" por ser casos que "no se podían demorar más".

TEST RÁPIDOS

"Poco a poco, será progresivo", apunta también al ser preguntada sobre cómo debería ser esta desescalada y apelando a la "prudencia". "Probablemente en un futuro los test rápidos nos facilitarán las cosas", reconoce.

Como los demás especialistas, el presidente de la Sociedad Gallega de Cardiología, Óscar Díaz, aboga por determinar primero si los trabajadores del hospital pueden ser "vehículos transmisores", sostiene en relación sobre todo a los casos asintomáticos.

"Quizás esos test deberían de priorizarse si se va a reforzar la actividad hospitalaria", apunta sobre las pruebas para determinar o no la posibilidad de contagio. Por otra parte, indica que las cifras de casos de COVID-19 que se van trasladando "van en un camino razonablemente correcto". "Y en Galicia es especialmente así", apostilla.

En cuanto a la actividad asistencial que deberían priorizarse, coincide en que deben ser "los de más gravedad" que no pueden "demorarse más tiempo" sea para una intervención o para determinadas pruebas necesarias en caso de que así se determine. "Testando a los pacientes antes de iniciar el procedimiento y tomando las medidas necesarias de protección", añade.