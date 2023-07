Los socios de gobierno de Sanmartín avalan su ausencia en la misa de la Ofrenda y reivindican el Alba de Compostela

Rozas lamenta que la oposición haga "causa" y avisa de que en el último año no se llevaron a la comisión de condecoraciones los homenajes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Santiago y líder de Compostela Aberta, María Rozas, ha mostrado todo su aval a la regidora, Goretti Sanmartín (BNG), en la decisión de no acudir a la misa de la Ofrenda al Apóstol y, paralelamente, ha reivindicado la celebración del acto Alba de Compostela, un acto de "gobierno" y que, como tal, es compartido, dijo.

A preguntas de los medios este jueves, María Rozas ha dicho que "por supuesto que apoyan" a Goretti Sanmartín en la decisión de no asistir a la misa, "como no puede ser de otra manera". La misma decisión le costó severas críticas a Martiño Noriega (Compostela Aberta) cuando gobernó en la capital gallega entre 2015 y 2019.

"Somos coherentes como siempre hicimos", ha defendido María Rozas, quien ha apelado a la "aconfesionalidad" y a la "separación Iglesia-Estado" para defender que una institución "no debe participar en los actos (puramente) religiosos".

Preguntada por si apoya el acto de Alba de Compostela, María Rozas ha indicado que se trata de una "iniciativa de gobierno", ya que aunque lo formen dos partidos, son "un único" ejecutivo y las "decisiones se toman de forma conjunta y consensuada". Así, ha advertido de que se "abrió una polémica artificial" por parte de la oposición y que "el único objetivo de este acto es abrir más el ayuntamiento a los vecinos de Santiago y hacer de ese día un reconocimiento a diferentes colectivos y personas".

María Rozas ha asegurado que ella participó en juntas de portavoces con otros gobiernos que "no fueron diferentes" a otros gobiernos y el consenso "tiene que venir por todas partes". "Nosotros hicimos el intento, se puso la información, se intentaron consensuar", ha manifestado, pero ha lamentado que PSOE y PP "decidieron hacer cuestión de esto, sobre todo por no asistir a los actos religiosos".

COMISIÓN DE CONDECORACIONES

Además, preguntada por que no se llevasen a la comisión de condecoraciones, María Rozas ha recordado que no era posible porque "no da tiempo", al no estar todavía constituidas las comisiones (hasta el día 20), pero ha avisado de que "no es la primera vez que ocurre". "Se hicieron muchos actos y homenajes que no pasaron por ningún tipo de comisión", ha incidido la concejala de Compostela Aberta. Además, indicó que se aclaró que el acto se podía hacer como gobierno.

Aunque no le quiso poner "nombre" a esas condecoraciones por respeto, ha manifestado, al ser preguntada de nuevo, "los homenajes y reconocimientos del último año no pasaron por la comisión de condecoraciones".

Finalmente, la teniente de alcaldesa ha lamentado que la oposición "no quiera formar parte de un acto que es un reconocimiento a los vecinos de Santiago porque quieren hacer cuestión en el año 2023 de la asistencia de los representantes públicos como institución a actos religiosos".