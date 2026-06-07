Solo un 1,6% de los asalariados gallegos encontró trabajo gracias a una oficina de empleo pública y un 5,2% por ETT

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Trabajadores, trabajador, trabajo, Seguridad Social, Oficina de empleo 06/6/2017 - EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mercado laboral gallego continúa registrando buenos datos de paro y afiliación, tras alcanzar el mejor mes de mayo de toda la serie histórica con más de 1,11 millones de cotizantes a la Seguridad Social y 109.355 desempleados.

Sin embargo, un análisis más pormenorizado del empleo en Galicia permite encontrar algunos defectos o necesidades a cubrir para reducir todavía más la tasa de desempleo, que rondó el 9% en el primer trimestre, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, tal como se desprende de la 'Enquisa de poboación activa: formación, condicións de traballo e experiencia laboral da poboación galega' del Instituto Galego de Estatística (IGE), solo un 1,6% de los asalariados gallegos encontró su trabajo gracias a una oficina de empleo pública.

Todo ello en el marco de las últimas noticias avanzadas por el Gobierno central, que aprobó hace pocas semanas distribuir 2.572 millones de euros entre las comunidades autónomas, con cargo al ejercicio presupuestario de 2026 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para desarrollar Políticas Activas de Empleo.

El Ejecutivo asegura que el objetivo de esta decisión es continuar avanzando hacia un mercado laboral "más inclusivo, más estable y con más oportunidades en todo el territorio", impulsando programas de formación orientación laboral y mejora de la empleabilidad, en especial de las personas mayores de 52 años o los jóvenes.

No obstante, por ahora se desconoce cómo se distribuirá esta inversión entre las distintas comunidades con competencias en el ámbito de las políticas activas de empleo, incluida Galicia.

Entre otras cifras, un 5,23% de los asalariados gallegos encontró trabajo a través de una empresa de trabajo temporal.

FORMACIÓN Y TELETRABAJO

La encuesta del IGE también aporta datos sobre la formación de los ocupados gallegos y sus condiciones de trabajo. De esta manera, la tasa de ocupación del grupo de población sin especialidad académica se situó en el 2025 en el 32,5%.

En el lado contrario, la tasa de ocupación más elevada se observó entre los especializados en el sector de la Salud y los Servicios Sociales, con hasta un 77,5%, y en el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que es del 77,2%.

El sector de Negocios, Administración y Derecho es el de mayor tasa de ocupación en el caso de los hombres (77,5%) y el de Ciencias Naturales, Químicas, Físicas y Matemáticas en el caso de las mujeres (84,8%).

Sobre las condiciones de trabajo de los gallegos, la estadística indica que en 2025 el 85,65% de la población ocupada en Galicia no trabajó ningún día desde su casa, mientras que solo un 6,62% lo hizo más de la mitad de los días de trabajo y un 6,8% de forma ocasional.

Asimismo, casi un 29% de los ocupados en la Comunidad trabajó por lo menos dos sábados al mes y un 6,7% trabajó un sábado al mes. Por otra parte, un 17,2% trabajó al menos dos domingos al mes.