Solo la ciudad de Ourense marca en Galicia una máxima por encima de 40ºC, tras la alerta roja del domingo

Decenas de bañistas en la playa, a 5 de agosto de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

El martes desaparece el nivel naranja de los avisos metereológicos, en la antesala del fin de la ola de calor

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ourense ha marcado la máxima temperatura registrada en Galicia este lunes: 40.6ºC a las 18.40 horas. Sin embargo, esta es la única de las máximas documentadas por Meteogalicia que supera los 40ºC, tras estar 27 municipios de la provincia en alerta roja durante el domingo, con valores cercanos a los 42ºC.

En la antesala al fin de la ola de calor, el martes desaparece el nivel naranja de alerta por máximas, en el que hoy todavía permanecían los 21 municipios del Miño de Ourense por temperaturas superiores a 39ºC.

Así, durante el martes, Valdeorras, el Miño y el sur de Ourense --en esta zona, solo en la comarca de Verín-- se situarán en alerta amarilla por máximas por encima de 36ºC. Además, el interior de Pontevedra, entre O Condado y A Paradanta, tendrá aviso amarillo por temperaturas superiores a 34ºC.

Por otra parte, las máximas temperaturas de este lunes se han alcanzado en Ourense, con 40ºC a las 16.40 horas; en Pantón (Lugo), estación de Míllara, con 39.4ºC a las 17.30 horas, y en Ribas de Sil (Lugo), estación de San Clodio, con 39.3ºC a las 16.40 horas.

Además, Vilamartín de Valdeorras, que ayer alcanzó los 41.2ºC, marcó a las 16.00 horas 39.3ºC, según ha registrado Metegalicia en su estación en A Portela.