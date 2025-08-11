Más de 120 municipios gallegos continúan en alerta de salud por calor, ahora en nivel naranja, y sin actividad deportiva

Archivo - Una mujer en la playa de Samil, a 31 de mayo de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

Aunque la intensidad del calor se rebaja en toda la Comunidad, el Miño de Ourense espera máximas superiores a 39ºC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia entera de Ourense, el interior de Pontevedra y la montaña de Lugo --un total de 122 ayuntamientos-- se sitúan este lunes en el nivel naranja de alerta de salud por calor, con lo que se mantiene la suspensión de la actividad deportiva federada, que ya afectó el sábado y domingo a estos mismos municipios.

Sin embargo, la Xunta, en el marco de su plan de actuaciones sobre los efectos del calor sobre la salud, ha desactivado el nivel rojo y todas las localidades que ayer estaban en este nivel de alerta --es decir, la provincia entera de Ourense y el interior de Pontevedra-- bajan al naranja, en el que permanece igualmente la montaña de Lugo.

En todas estas zonas, el Gobierno gallego ha determinado de nuevo la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior hasta la 21.00 horas. Como en anteriores jornadas, quedan permitidas las actividades acuáticas, con la recomendación de que no se realicen en las horas centrales del día, es decir, de 12.00 a 17.00 horas.

El interior de Pontevedra comprende las localidades de Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

En la montaña de Lugo, la alerta afecta a Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela. Asimismo, el centro y sur de Lugo se sitúan en el nivel amarillo de esta alerta sanitaria.

APLAZADO TORNEO 3X3 EN OURENSE

En este contexto, la Diputación de Ourense, como medida de precaución ante la ola de calor y altas temperaturas previstas para toda la provincia, ha aplazado al 24 de agosto la primera jornada del torneo 3x3 de baloncesto prevista para el martes 12 de agosto en Viano do Bolo para las comarcas de Trives, Viana y Verín. En los próximos días se anunciará el nuevo plazo de inscripción que se realizará a través de la web www.fegaba.com.

La participación está abierta a equipos compuestos tanto por jugadores federados como no federados. Cada sede contará con un número limitado de plazas (ocho por categoría) y la participación será independiente en cada una de ellas.

ALERTAS POR MÁXIMAS

Por otra parte, los 21 municipios del Miño de Ourense están, además, en el nivel naranja de la alerta metereológica, que se establece en base a las temperaturas máximas esperadas. De este modo, en esta zona se espera que las temperaturas superen los 39ºC durante el lunes.

Además, Valdeorras, el sur y noroeste de Ourense y la Ribeira Sacra (en el sur de Lugo) --en alerta amarilla-- alcanzarán temperaturas por encima de 36ºC. El Miño de Pontevedra, que también se sitúa en el mismo nivel, espera máximas superiores a 34ºC.

Durante la jornada del domingo, Valdeorras y el Miño de Ourense estuvieron en alerta roja por máximas superiores a los 42ºC. Con todo, la máxima autonómica se registró en Ribas de Sil (Lugo), estación de San Clodio, que marcó 43ºC a las 17.20 horas. Le siguieron Vilamartín de Valdeorras (Ourense), con 41.2ºC a las 16.30, y Pantón (Lugo), con 41ºC a las 16.30 horas.