El Son do Camiño 2026 ya tiene fechas: 18, 19 y 20 de junio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct.

El festival O Son do Camiño volverá al Monte do Gozo de Santiago de Compostela los días 18, 19 y 20 de junio de 2026.

Así lo ha confirmado la organización de la cita, que espera que esta sea otra edición de "récords", tal y como lo fueron las anteriores: todas lograron hacer 'sold out'. Avanzan además que pronto podrán realizar los primeros anuncios de artistas.

El festival cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo.