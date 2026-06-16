El Son do Camiño arranca este jueves en el Monte do Gozo, donde se esperan más de 125.000 personas

Archivo - Varias personas de público durante el arranque del festival O Son do Camiño en O Monte do Gozo, a 30 de mayo de 2024, en Santiago de Compostela - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Monte do Gozo se prepara ya para acoger una nueva edición del Son do Camiño, el gran festival musical de Galicia, que volverá a reunir a más de 125.000 personas desde este jueves y hasta el sábado.

Este martes, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, junto al comisario del Año Santo Xacobeo 2027, Marcos Gómez, han visitado el recinto que acogerá la séptima edición del Son do Camiño, "una cita consolidada como el mayor festival del norte de España y uno de los eventos musicales de referencia del país".

Tal y como recogen en un comunicado, en el marco de los 'Concertos do Xacobeo', este festival "reafirma" su papel como uno de los principales embajadores de la marca Galicia Calidade y como una herramienta "estratégica" para la promoción turística de la comunidad a través de la música en directo.

En este sentido, Xosé Merelles ha destacadp que en las últimas ediciones, más del 40% de los asistentes procedían de fuera de Galicia, con presencia destacada de visitantes llegados de Portugal, Reino Unido, Suiza e Italia, "consolidando el festival como una plataforma de proyección internacional para Santiago de Compostela, el Camino de Santiago y Galicia".

Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de una programación formada por más de 40 artistas y bandas nacionales e internacionales, entre los que destacan Linkin Park, Katy Perry, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarricadelafuente y Hoobastank, así como los gallegos Sen Senra y Carlos Ares.

Este cartel se completa con una amplia oferta de música electrónica, con un escenario electrónico en el que más de 18 actuaciones conformarán una propuesta especializada, que contará con figuras como Jimi Jules, Patrick Mason, HAAi, DJ Gigola o Héctor Oaks.

Refiriéndose precisamente al cartel de este año, Marcos Gómez ha destacado que "el festival demuestra año tras año su capacidad para impulsar una programación musical de primer nivel y para convertir la música en un instrumento de promoción turística, dinamización económica y proyección internacional de Galicia Calidade".

En el apartado económico, destacan que el festival superó el año pasado los 23 millones de euros de impacto económico y generó alrededor de 5.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, además de contribuir a registrar niveles de ocupación hotelera del 100% en la ciudad y en su entorno durante los días de celebración.

SIDECARS, EN EL RECORDA FEST

Otro de los festivales bajo el paraguas de la marca 'Concertos do Xacobeo' es el Recorda Fest, que ha anunciado que suma a su programación de este año a la banda Sidecars. El festival se celebra los días 4 y 5 de septiembre en A Coruña, en el muelle de la batería.

Con esta confirmación, el Recorda Fest continúa perfilando una programación que ya cuenta con la presencia de Cali y El Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Taburete, Hey Kid, HYDN, Inazio, Mafalda Cardenal y Pavlenha.

SINSAL SON ESTRELLA GALICIA

Otro de los certámenes musicales amparados por la marca de la Xunta de Galicia es el Sinsal Son Estrella Galicia que, un año más, vuelve con todo un programa de actividades paralelas que "invitan a explorar" las islas desde diferentes perspectivas, artísticas y divulgativas.

Así, en San Simón, antes que comiencen los conciertos, el festival propone explorar este entorno a través del itinerario 'Descubre San Simón', o asistir a una de las rutas programadas.

Tal y como detallan en un comunicado, la propuesta de este año invita al público a realizar, en primer lugar, una aproximación autoguiada gracias al itinerario 'Descubre San Simón', que este año suma una nueva parada dedicada a la primera línea telegráfica submarina de Galicia.

A través de un paseo de ocho estaciones -con códigos QR con información en gallego, castellano e inglés-, los asistentes podrán profundizar en la historia del archipiélago: como lazareto y campo de concentración, su conexión con el Pórtico de la Gloria, recuperar personajes relevantes vinculados a su pasado o como inspiración de la lírica medieval para los trobadores.

Esta narrativa por la historia y la botánica también se activará a través la ruta 'Illario pantasma', comisariado por Xosé Lois G. Faílde, que propone convertir el paseo en un acto ritual a través de tres estaciones centradas en el cuerpo fitológico del paisaje, en la huella del imaginario de la escritura de la isla y en la genealogía política enterrada en el lugar.

El campo sonoro protagonizará dos experiencias de escucha profunda presentadas por dos artistas e investigadores. Por un lado, Mateo Mena guiará al público en la ruta 'A radio natural de San Simón', un recorrido especial -y espacial- desde el presente hasta los años en los que aún se podía sintonizar la radio natural sin la contaminación de la tecnología. A través de diferentes soportes y medios, el público rastreará y escuchará las radiaciones atmosféricas.

Por el otro, Aleksander Kolkowski -experto en tecnologías acústicas sonoras que en las últimas ediciones del festival realiza las grabaciones en cilindros de cera con las bandas del cartel del Sinsal- presentará 'Alborada galega'.

Serán tres estaciones de escucha, con sus propios ambientes, distribuidas por la isla (en la cafetería y en los quioscos de cristal de Buxos y Santo Antón) donde varias instalaciones con bocinas de fonógrafo, gramófono y radio antiguas harán renacer grabaciones históricas con voces y música de Galicia capturadas durante la era analógica del siglo XX. Cada estación presentará una banda sonora seleccionada de archivos históricos, en los que se mezclarán fragmentos del pasado para componer sutiles narrativas contemporáneas.

Finalmente, la programación se completa con una propuesta que aúna creatividad, juego y naturaleza pensada para todos los públicos a partir de seis años. Se trata de 'A illa misteriosa', un taller desarrollado por Arte e Garabato cuyo título se inspira en una de las novelas de Julio Verne, autor ligado a la historia del archipiélago.

La actividad propone un recorrido dinámico: desde la capilla, pasando por los emblemáticos paseos de bojes y acacias, los participantes podrán explorar el espacio natural e interactuar con el paisaje a través de elementos como la luz, las sombras y los reflejos.

Todas las actividades serán gratuitas y contarán con plazas limitadas que se podrán gestionar el mismo día del evento en el mostrador de información del festival en la isla de San Simón, además del recorrido de Mateo Mena, que requiere de una inscripción previa a través de correo electrónico (info@sinsalaudio.org).

APARCAMIENTO EN VIVEIRO CON MOTIVO DEL RESURRECTION

Por otra parte, el Ayuntamiento de Viveiro habilitará una zona de estacionamiento reservada para personas empadronadas en las calles Lavandeiras, Arribada y Riego da Fonte con motivo de la celebración del Resurrection Fest, entre los días 1 y 4 de julio.

En un comunicado explican que el objetivo es reducir las aficiones que el elevado número de asistentes al festival provoca habitualmente en este entorno de Celeiro.

Las personas interesadas podrán solicitar la acreditación que les permita hacer uso de esta zona de estacionamiento de forma presencial en el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Viveiro los días 25 y 26 de junio. Para acceder a ella será requisito indispensable estar empadronado en alguna de las calles incluidas en esta iniciativa y figurar como titular del vehículo, ya que en el pase constará la matrícula correspondiente.