Estos son los municipios gallegos con más avisos por velutinas

A Illa y Meis son los únicos ayuntamientos no adheridos este año al plan de control, una especie que se expandió por el clima seco de 2022 y la falta de trampeos en la pandemia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos gallegos con mayor número de avisos por presencia de avispas velutinas en 2022 fueron: Vigo (1.141), Santiago (847), Pontevedra (610) y Oleiros (540). Estos cuatro ayuntamientos representan el 10% del total llamadas de toda Galicia.

De ello ha informado la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, en una comparecencia en la Comisión Institucional, en la que señalado que A Illa de Arousa y Meis (Pontevedra) son los únicos ayuntamientos gallegos que no están adheridos al plan de control este año, un acuerdo entre Xunta y Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) que renueva por cuarto año consecutivo su encomienda de tareas a la empresa pública Seaga.

En concreto, este año estarán adheridos 311 municipios, cinco más que el anterior ejercicio, tras la incorporación de Monterrei, Ortigueira, Ponte Caldelas, Vilalba y Ribeira.

Así, hubo un total de 34.491 avisos por velutina durante 2022 en Galicia, lo que supone un "incremento considerable" del 10% respecto a 2021. Las provincias de A Coruña y Pontevedra agrupa el 75% de esas llamadas, dado que son las que "tienen condiciones climatológicas más favorables para el avance de esta especie invasora", aunque "hay presencia prácticamente en todo el mapa gallego".

Si bien el primer semestre y diciembre eran las épocas en las que había menos llamadas, comienza a registrarse un "repunte" en esta época menos habitual, puesto que puede ser que estén "sobreviviendo a condiciones climatológicas del invierno". La mayor época de llamadas es durante el verano, también hay un aumento en noviembre por la caída de las hojas que dejan más visibles los nidos.

La media de avisos es de 94 diarios durante 2022, si bien en agosto "existe un repunte muy importante", con 205 llamadas diarias ese mes, con un global de 7.231 avisos en agosto. En verano se producen el 50% de alertas del todo el año.

NIDOS RETIRADOS

Asimismo, Prieto ha reiterado los datos ya avanzados el pasado mes en una reunión del Gobierno gallego con Seaga para la renovación de la encomienda, también abordados en un reciente informe abordado en el Consello de la Xunta. Y es que un total de 22.200 nidos de 'vespa velutina' fueron retirados o neutralizados en 2022.

Por provincias, A Coruña es la que cuenta con un mayor número de nidos eliminados o neutralizados, con 10.352. Le sigue Pontevedra, con 6.899. A más distancia están Lugo (2.918) y Ourense (2.054).

Desde la alerta recibida en el teléfono de atención a la ciudadanía 012, el plazo medio para la retirada de nidos es de cinco días hábiles. No obstante, el periodo puede ser mayor en casos donde son inalcanzables o difícilmente accesibles.

La Xunta también habilitó el pasado mes de julio un 'chatbot' complementario a las llamadas que permite contactar con el servicio 012 las 24 horas del día y los 365 días del año, que gestionó 4.400 avisos.

Entre los avisos de 2022, 4.518 fueron de nidos inactivos, en 4.370 casos se trataba de otras especies, mientras que 1.335 avisos fueron duplicados de un mismo nido. Ahora, se trabaja para este año en implementaciones tecnológicas que mejoren la localización geográfica.

De tal forma, Prieto hace un balance "francamente positivo" desde que se puso en marcha el plan centralizado en 2020, con la retirada o neutralización de 61.600 nidos de velutina, lo que permite "ir frenando el avance de esta avispa".

En estas tareas trabajan 80 efectivos, que se redimensionan en función de la época del año, con una concentración en el periodo estival. Además, Prieto explica que cada año se refuerzan los medios materiales, con fibras de carbono cada vez más ligeras o escopetas marcadoras de aire comprimido, por ejemplo.

PLAN "MUY MEJORABLE"

Por su parte, Xosé Luís Rivas, Mini (BNG), ha pedido "más investigación coordinada competentemente" para atajar esta plaga, pues denuncia que "no hay coordinación" entre los diferentes estudios y hasta ahora "no se hizo nada en serio".

También echa en falta coordinación para el trampeo de primavera, pues cree que se debe mejorar "intentar saber dónde invernan" las reinas antes de que se produzca la "futura explosión" de la especie.

Junto a esto, Mini ha puesto el foco en que "es inadmisible" que el teléfono 012 de comunicación sea de pago. También apunta que hay "demasiadas excepciones" recogidas para la actuación de Seaga por la ubicación de los nidos, lo que deriva en otros cuerpos como bomberos.

En esta línea, Paloma Castro (PSdeG) considera el plan "muy mejorable", puesto que cuestiona la actuación de Seaga con derivaciones constantes a bomberos y voluntarios apícolas en "muchísimos supuestos", entre los que ha citado alturas de más de 25 metros o espacios cerrados. "Existen muchas quejas por tener que acudir en todas estas excepciones", afirma.

Además, la diputada socialista critica que la Xunta "no está invirtiendo en previsión", dado que cuando se produce la retirada del nido "el daño ya está hecho". Y es que apunta que se incrementa la neutralización de nidos, pero "el éxito sería prevenir la implantación de estos nidos".

Castro también cree necesario mejorar sistema de localización de nidos, puesto que "se usa Google Maps, que no tiene precisión".

En cambio, Ana Belén García Vidal (PPdeG) ha valorado que se trata de un balance "muy positivo, aunque a ustedes no le parezca", ha afeado a la oposición.

"Somos conscientes que es imposible erradicar esta especie", pero señala la "actuación profesional y eficaz" por parte de la Xunta para combatir la plaga, "asumiendo la retirada de forma homogénea en todo el territorio".

AUMENTO DE LA EXPANSIÓN EN LA PANDEMIA

En sus turnos de réplica, Natalia Prieto ha dicho a la oposición que diferentes supuestos que han apuntado no significa que Seaga "no actúe", sino que el plazo de resolución "puede ser mayor a cinco días".

Remarca que hay "nidos que no se pueden retirar" o que "no se pueden visualizar", por lo que hay casos en los que es necesario usar drones o elevadores para la retirada, al igual que supuestos en los propietarios de fincas no dan permisos para entrar.

Igualmente, la directora xeral ha reconocido que los trampeos en la pandemia "no se pudieron realizar", lo que produjo un "repunte muy importante de avisos y expansión de esta especie".

A esto se suma que 2022 fue un año "especialmente favorable para la expansión" de la velutina, con clima muy seco, lo que hace que aumenten los individuos de forma "mucho más rápida" en algunas zonas.

También destaca que se trabaja de forma "coordinada" con universidades, con traspaso de "toda" la información existente a las universidades de A Coruña y Vigo.

Finalmente, ha dicho que para el teléfono 012 se optó por una tarifa a precio, que "dependerá del operador móvil de cada ciudadano". No obstante señala que también existe un teléfono que "no va a tener coste" para el usuario, se trata del 981 900 643.