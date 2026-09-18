Sonsoles Ónega dará el pregón del San Froilán 2026 y Sandra Piñeiro protagonizará la ofrenda a Rosalía

Archivo - Sónsoles Ónega durante el acto de reconocimiento a Fernando Ónega. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lugo ha elegido a Sonsoles Ónega como pregonera del San Froilán 2026. La periodista, presentadora y ganadora del Premio Planeta será la encargada de inaugurar oficialmente las fiestas el próximo 4 de octubre, en un año en el que la ciudad también contará con Sandra Piñeiro, presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, como responsable de la tradicional ofrenda a Rosalía de Castro durante el Domingo das Mozas, el 11 de octubre.

Con estas dos designaciones, el gobierno local sitúa al frente de los actos más representativos de las celebraciones a dos mujeres con trayectorias destacadas en ámbitos muy distintos: la comunicación y la literatura, en el caso de Ónega, y la judicatura, en el de Piñeiro.

Aunque su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito del periodismo político y la televisión nacional, Sonsoles Ónega mantiene una estrecha relación con la provincia de Lugo. Es hija del fallecido periodista Fernando Ónega, natural de Mosteiro (Pol), y ha recordado en numerosas ocasiones los vínculos familiares y personales que la unen a estas tierras.

Actualmente presenta el programa 'Y ahora Sonsole's en Antena 3 y en 2023 obtuvo el Premio Planeta por la novela 'Las hijas de la criada'. Su regreso a Lugo como pregonera llega, además, pocos meses después de que el Ayuntamiento concediera a su padre, a título póstumo, el nombramiento de Hijo Adoptivo de la Ciudad.

"La relación de mi familia con Lugo forma parte de mis recuerdos desde la infancia", ha manifestado la periodista en distintas ocasiones al evocar sus estancias en la ciudad y sus visitas a Mosteiro. No será, además, su primera participación en un acto institucional lucense, ya que en 2015 fue la encargada de pronunciar el pregón de la Semana Santa.

Sandra Piñeiro, al frente del homenaje a Rosalía El segundo gran acto simbólico del San Froilán tendrá como protagonista a Sandra María Piñeiro Vilas, quien realizará la tradicional ofrenda a Rosalía de Castro el 11 de octubre, coincidiendo con el Domingo das Mozas.

Piñeiro ha desarrollado buena parte de su trayectoria judicial en Lugo. Fue titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad desde 2012 y, en junio de 2025, fue nombrada presidenta de la Audiencia Provincial por el Consejo General del Poder Judicial. Su carrera profesional ha estado estrechamente ligada a la capital lucense, donde continúa ejerciendo la máxima responsabilidad judicial de la provincia.

Desde el Ayuntamiento destacan que ambas elecciones buscan reconocer la trayectoria de dos mujeres "vinculadas a Lugo y al servicio público", reforzando el carácter cultural y social de las fiestas más emblemáticas de la ciudad.