SOS Sanidade Pública convoca concentraciones este jueves ante centros sanitarios contra las listas de espera del Sergas

La plataforma SOS Sanidade Pública ofrece una rueda de prensa - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma SOS Sanidade Pública ha anunciado este lunes la convocatoria de concentraciones ante los principales hospitales públicos gallegos así como otros centros sanitarios para denunciar las listas de espera del Sergas, "uno de los principales problemas del sistema sanitario".

Las concentraciones se extenderán por toda la comunidad con distintos horarios. En Santiago, una de ellas será a las 11.00 horas ante el centro de salud Concepción Arenal.

Así lo ha detallado el portavoz de la plataforma, Manuel Martín que, rodeado por representantes de sindicatos y otras asociaciones sanitarias, ha denunciado el "importantísimo incremento" de las listas de espera, citando por ejemplo las quirúrgicas, con un aumento del 30% desde 2019, según ha apuntado.

A este respecto, ha denunciado que la consellería siga "ocultando" informes respecto a las listas de espera, sin incluir la estructural, por ejemplo.

Esto se ha agravado, ha señalado, por los efectos de la huelga "indefinida e intermitente" convocada por los sindicatos médicos. Un derecho "totalmente legítimo", ha reconocido Martín, pero que está teniendo un "impacto brutal" en las listas de espera. Desde diciembre, ha apuntado, se han aplazado un cuarto de millón de consultas.

Para Martín, la falta de presupuesto es un problema "muy muy potente", puesto que "a penas crece desde hace años". A esto suma el déficit de personal, "sobre todo en Atención Primaria", así como la obsolescencia organizativa.

PROPUESTAS

Entre las medidas que proponen, están las listas de espera "transparentes", prioridad a aquellos pacientes con riesgo de muerte o invalidez, optimización del trabajo en los hospitales públicos -en relación a esto han recordado que los privados trabajan durante toda la jornada- en base a una negociación en mesa sectorial con los sindicatos, más personal y la potenciación de la dedicación exclusiva.

Se han extendido respecto a este último punto. Concretamente, el portavoz de la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGSDP), Xosé María Dios, ha reivindicado la necesidad de que, "simplemente, se aplique la ley". "Si se aplicase, se acabaría con la falacia. Los médicos de la sanidad pública no pueden atender a pacientes en la privada de la misma área sanitaria", ha explicado.

Manuel Martín ha insistido en que estas convocatorias no son "por capricho", sino por "necesidad". "La administración no está resolviendo los problemas. Y no vamos a dejar que la gente se acostumbre a una atención de mala calidad, a que nos privaticen paulatinamente el sistema. Queremos que la gente no baje los brazos", ha concluido.

ABSENTISMO LABORAL

Por otra parte, a preguntas de los medios, Manuel Martín ha censurado el poder que, en su opinión, la Xunta trata de darle a las mutuas en el control de las bajas laborales, "empresas contratadas por las compañías, a las que les importa poco la salud". "Siguen los dictados de la patronal", ha apuntado.

Además, si bien reconoce que en algún caso puede darse "algún tipo de picaresca", ha criticado que, una vez más, se "culpabilice" a la persona enferma.

"No se tienen en cuenta otros factores, como los sociales", ha apostillado.

En esta misma línea se ha expresado Maica Bouza de CCOO, que suma la "criminalización" a los profesionales sanitarios. "Es como decir que somos todos unos bajos y unos maleantes. Que tú pides la baja y el profesional te la da, a la carta", ha señalado.

Para la sindicalista, se trata ya de un problema de salud pública. "La gene no deja de ir a trabajar por gusto. No a todas las personas de baja sus convenios colectivos les garantizan el 100% del salario, y la gente no puede permitirse estar de baja un año. Es una utilización espúrea y torticera de las limitaciones del sistema", ha afirmado.

Por último, Xabier Alvedro, de la CIG, ha apuntado que las políticas defendidas por la Xunta en cuanto a absentismo vuelven a ser un "tirar la piedra y esconder la mano". "Convendría hacer un análisis de las condiciones de trabajo (...). Poner el foco en las medidas preventivas y, a partir de ahí, construir un modelo para que no se produzcan ciertas situaciones", ha indicado.