STEG denuncia que la adenda para reducir el horario lectivo del profesorado de secundaria es "un avance mínimo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino Galego (STEG) ha denunciado este lunes que la adenda para reducir el horario lectivo del profesorado de secundaria --firmada entre Xunta y cuatro organizaciones sindicales-- es "un avance mínimo que no tendrá ninguna repercusión en el día a día".

En concreto, se ha referido a la rueda de prensa celebrada el pasado viernes en Santiago de Compostela y en la que la Xunta acordó junto a CC.OO., ANPE, UGT y CSIF avanzar en la reducción del horario lectivo del profesorado de Secundaria --todo ello en el marco de la comisión de seguimiento del acuerdo para la mejora del sistema educativo gallego firmado a finales de 2023--.

"El acuerdo no incorpora un compromiso de contratación de más profesorado, aparejado a la reducción horaria. Este defecto fue uno de los motivos por los cuales STEG rechazó firmar en su momento este documento", ha recordado el sindicato en una nota de prensa.

A mayores, ha insistido en que la reducción de la carga lectiva del profesorado está entre las reivindicaciones de STEG, "que lleva todo este curso organizando en colaboración con la CIG distintas acciones de protesta".

Entre ellas, se ha referido a cinco jornadas de huelga, "manifestaciones masivas en las principales ciudades gallegas", así como cierres en una veintena de centros de enseñanza.

"Ahora, y con una urgencia sorprendente, la Consellería anuncia como gran logro la incorporación de una adenda al texto donde únicamente se desvincula la negociación de la reducción de las horas lectivas del profesorado de secundaria a la reducción de la jornada laboral", ha concluido.