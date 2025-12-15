STEG rechaza sumarse al acuerdo para mejorar el sistema educativo y mantiene junto a la CIG la huelga de esta semana

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza de Galicia (STEG) ha anunciado que, tras reunirse este lunes con miembros de la Consellería de Educación, ha rechazado sumarse al acuerdo de medidas para mejorar el sistema educativo y mantiene junto a la CIG la huelga de docentes convocada para este martes y este miércoles en Galicia.

Así, la huelga afectará al personal docente de los centros educativos de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, y se desarrollará desde las 00.00 horas del día 16 de diciembre de 2025 hasta las 24.00 horas del día 17 de diciembre de 2025.

Consultada por Europa Press tras finalizar la reunión, la secretaria de organización de STEG, Comba Campoi, ha explicado que la Consellería insiste en que "la única negociación válida" es la que se está llevando a cabo en las comisiones de seguimiento del acuerdo mencionado --que fue firmado en 2023--.

En concreto, se trata de un acuerdo firmado por CC.OO., ANPE y UGT y al que la semana pasada se adhirió CSIF "por un ejercicio de responsabilidad", según destacó el propio sindicato.

Aunque finamente la reunión de este lunes ha sido con el director xeral de centros y recursos humanos, Manuel Álvarez Bértolo, la representante de STEG ha afeado que el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, "aún no haya accedido a mantener ningún encuentro ni haya convocado al comité de huelga".

"Entendemos que en un contexto de huelga lo normal sería que el conselleiro o la propia Consellería convocase a los comités de huelga a una negociación, no a este tipo de reuniones por separado", ha relatado Campoi.

"Quieren que nos descolguemos de un proceso de huelga que nos esta implicando muchísimo esfuerzo sin ofrecernos nada, un cheque en blanco", ha concluido, a la vez que ha subrayado que las posturas "están enquistadas".

Por su parte, consultada por Europa Press, la secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha lamentado que la Consellería no llamase a la central sindical a ninguna reunión y, en este contexto, ha hecho hincapié en que "quieren dejar sola a la CIG".

Asimismo, ha acusado a la Xunta de querer "nublar la visión del conflicto" y hacer ver que a la CIG "le gusta la confrontación". "Pretende ensuciar y poner el foco en lo que no es correcto, lo que es cierto es que el profesorado está harto", ha concluido.