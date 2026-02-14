Stellantis Vigo, adjudicataria del concurso de acceso a la red eléctrica

(i-d) El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy y la vicepresidenta del Gobierno y ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfica, Sara Aagesen, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, - Gabriel Luengas - Europa Press

Moeve, Stellantis, ACS, Mercedes o Hydnum Steel, entre los adjudicatarios

VIGO / MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha resuelto provisionalmente los primeros concursos de capacidad de acceso a demanda a la red eléctrica, que permitirán así impulsar inversiones milmillonarias en el sector industrial. Entre las adjudicatarias figura Stellantis para sus instalaciones de Vigo.

En concreto, se ha notificado a los interesados los resultados en cinco nudos de cuatro comunidades autónomas con solicitudes de acceso de importantes desarrollos industriales, según informaron a Europa Press fuentes ministeriales.

El pasado mes de julio, el Ministerio convocó estos primeros concursos de acceso de demanda a las redes eléctricas, que afectaban a ocho nudos de la red de transporte en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y País Vasco, sobre los que había solicitudes de importantes desarrollos industriales, por una capacidad de acceso total de 3.681 megavatios (MW).

Los concursos afectaban a los nudos en Andalucía de Cristóbal Colón y de Palos (Huelva), con 276 MW de capacidad disponible a repartir entre los dos nudos; en Aragón, el nudo de Terrer (Zaragoza), con 410 MW; en Castilla-La Mancha, el de Brazatortas (Ciudad Real), con 1.217 MW; en Cataluña, el de Francolí (Tarragona), con 216 MW; en Galicia, el de Nuevo Vigo (Vigo), con 182 MW, y en el País Vasco, los de Arrigorriaga (Vizcaya) y Mercedes Benz (Vitoria), con 993 MW y 387 MW, respectivamente.

En determinados nudos de la red de transporte de electricidad, el volumen de solicitudes superaba la capacidad de absorción de la red, lo que ha provocado que deban celebrarse concursos para asignar la capacidad a las mejores iniciativas.

No obstante, durante la tramitación del concurso se ha producido la retirada de varios de los concursantes, de modo que en tres de los nudos -Terrer, Arrigorriaga y Mercedes Benz- finalmente no ha sido necesaria su celebración.

Donde sí se ha producido el concurso finalmente ha sido en los cinco nudos de Cristóbal Colón y Palos, en Huelva, con capacidad combinada; Brazatortas, en Ciudad Real; Francolí, en Tarragona, y Nuevo Vigo, en Vigo, añadieron las mismas fuentes.

En concreto, entre los adjudicatarios en el concurso figuran compañías como Stellantis, en el nudo de Nuevo Vigo (Galicia); Moeve y Atlantic Copper, para los de Cristóbal Colón y Palos (Andalucía); Hydnum Steel, en el de Brazatortas (Castilla-La Mancha); Mercedes y ACS, en los de Vitoria y Arrigorriaga (Euskadi); Messer, en el de Francolí (Cataluña), y Next Generation, en el de Terrer (Aragón), según indicaron a Europa Press fuentes del sector.

El proceso de transición ecológica está propiciando una fuerte atracción de proyectos que necesitan acceder a la red eléctrica para materializarse, desde nuevas industrias o transformación de las existentes, hasta centros de procesamiento de datos, pasando por desarrollos urbanísticos, crecimiento de la red ferroviaria o electrificación de puertos.

CRITERIOS

En estos concursos se han aplicado como criterios de adjudicación las emisiones evitadas de gases de efecto invernadero, el volumen de inversión y la fecha de inicio del consumo energético.

Asimismo, los proyectos que reduzcan emisiones de CO2, como la electrificación de procesos industriales, han tenido preferencia frente a otros tipos de consumo que también hayan solicitado el acceso. Una vez superado este primer criterio, se ha aplicado un sistema de puntuación para seleccionar los proyectos que más inversión requieran y que se vayan a materializar antes.

Tras la notificación a los interesados, el Ministerio publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución del concurso y los adjudicatarios reactivarán sus correspondientes procedimientos de solicitud de los permisos de acceso y conexión ante el gestor de la red.

La capacidad de los nudos no otorgada en los concursos se liberará para que pueda volver a ser otorgada, de acuerdo con los criterios generales de otorgamiento previstos en el RD 1183/20.