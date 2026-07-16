Subdelegación asegura que "hay muchas tareas pendientes" de Xunta y Diputación de Ourense en la prevención de incendios

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, asegura que "hay muchas tareas pendientes" de Xunta y Diputación de Ourense en la prevención de incendios - EUROPA PRESS

OURENSE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha asegurado que "hay muchas tareas pendientes" por parte de la Xunta y de la Diputación de Ourense en la prevención de incendios y ha recalcado que Adif "tiene un plan de trabajo" que "se implementa con mayor intensidad en los meses de verano".

"Me parece que quizá sea un poco desviar la atención y no me parece la mejor forma de luchar contra el problema de los incendios ahora que estamos en temporada", ha trasladado Santos consultado por medios de comunicación tras las declaraciones del presidente provincial, Luis Menor, quien afeaba este pasado martes que los ocho focos de incendio que se produjeron en la provincia tras el paso de un tren fueron "producto de las negligencias" de Adif.

Así, Santos ha cuestionado que la Consellería de Medio Rural informase de los conatos, "cuando el mayor de ellos fue de unas 4 hectáreas y solo informa de incendios de más de 20 hectáreas". "Me resulta curioso. Esos días también hubo un incendio en Trasmiras que no tuvo nada que ver con las vías y no se informó", ha lamentado.

"Hay muchas tareas pendientes por parte de la administración autonómica y también de la provincial y estos sucesos, estos accidentes que pueden suceder y puede haber alguna chispa, me parece que no son significativos del problema real en el que estamos todos comprometidos, que son los incendios y el fuego", ha subrayado Eladio Santos.

"CINISMO POLÍTICO"

En esta línea, también el Grupo Provincial Socialista en Ourense se ha pronunciado con respecto a las declaraciones del líder popular en la provincia, afeando un "cinismo político" y lamentando un "silencio absoluto" de la Diputación con respecto a la Mesa Provincial de Incendios.

Así, el portavoz provincial socialista, Álvaro Vila, ha acusado a Luis Menor de "responsabilizar" a Adif de los ocho incendios que se originaron en los municipios ourensanos de Maside (4), Ourense (2), Amoeiro (1) y Punxín (1), mientras "continúa callando y justificando los reiterados incumplimientos de la Xunta y de la propia Diputación en materia de prevención".

"El señor Menor se apresura a señalar culpables cuando el responsable no lleva las siglas del PP, pero permanece mudo ante la dejadez del Gobierno gallego y de la institución que él mismo preside. Eso no es defender Ourense, eso es defender al Partido Popular", ha afeado Vila.

En esta línea, socialistas han aprovechado para recordar que "ya pasó un año" desde que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció "a bombo y platillo" que la administración "asumiría la limpieza de las franjas secundarias en los municipios de menos de 10.000 habitantes", criticando que "aquellas promesas quedaron en papel mojado".

"Si Menor quiere hablar de negligencias, que empiece por explicar por qué la Diputación sigue sin presentar el resultado de la Mesa de Incendios y por qué no le exige a la Xunta que cumpla con los compromisos adquiridos con la vecindad de esta provincia", ha añadido.