Sube al 42,44% el porcentaje de hogares gallegos que opta por marcas blancas y productos en oferta para reducir gastos

Archivo - Detalle del precio y oferta de los 1.000 productos en un supermercado Eroski, a 16 de marzo de 2023, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Eroski lanzó el lunes, 13 de marzo, una iniciativa enmarcada dentro de la campaña comercial 'Cesta que - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad de los hogares gallegos opta por marcas blancas y productos en oferta para reducir gastos, según la encuesta coyuntural a hogares que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE).

En concreto, el porcentaje de hogares que cambia sus hábitos de compra para reducir gastos es del 42,44% en el segundo trimestre de 2026. En el mismo periodo de 2025 era del 29,21%, y de ahí pasó al 26,64% del tercer trimestre del año pasado, 21,13% en el cuarto trimestre y 24,58% en los tres primeros meses de este año.

La segunda medida con mayor frecuencia fue la disminución de otros gastos comunes distintos de la alimentación --como vestido y calzado, transporte, gas o electricidad--, declarada por el 22,74% de los hogares.

El 4,2% recibió ayuda económica de familiares o amistades, el 2,61% adoptó medidas financieras y en el 1,53% de los hogares algún miembro comenzó a trabajar o amplió su jornada.

El 13,17% de los hogares gallegos no se permitió ningún extra en los tres últimos meses --considerados como extra los gastos destinados a vacaciones o viajes, hacer frente a imprevistos o grandes compras, extras de alimentación, ropa o calzado, la contratación de nuevos servicios para el hogar, así como salir a cenar, ir al cine...--.

La encuesta del IGE recoge que aumentó la confianza del consumidor en siete puntos en el segundo trimestre de 2026. De los cuatro componentes del indicador, el que mayor avance experimentó fue la capacidad futura de ahorro (17 puntos).