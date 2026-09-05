Atendidas cinco urgencias sanitarias en menos de media hora en el Parque de las Islas Atlánticas de Galicia

Evacuan a un hombre en las Cïes. - PARQUE NACIONAL ILLAS ATLÁNTICAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios sanitarios han atendido cinco urgencias en menos de media hora en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, cuatro de ellas en la Islas Cíes -- una de ellas evacuada -- y una en la Isla de Ons.

Tal y como han trasladado fuentes del parque a los medios de comunicación, entre las 15.00 y las 15.30 horas, el personal sanitario atendió en Cíes a cuatro personas de manera simultánea en la enfermería. Todas ellas presentaban síntomas compatibles con golpe de calor, excepto una turista de Murcia, de 67 anos, que presentaba problemas cardíacos.

Según relatan, pasadas las 15.30 horas, el helicóptero H3 del 061, con equipo médico a bordo, aterrizó en la Isla de Cíes para realizar una valoración conjunta de los pacientes y establecer la orden de prioridad en caso de evacuación.

De seguido, a las 16.00 horas, la Salvamar Mirach de Salvamento Marítimo se incorporó al operativo. Tras la evaluación, tres de los cuatro pacientes fueron dados de alta in situ, mientras que la turista de Murcia fue evacuada al Hospital Álvaro Cunqueiro, por la sospecha de una posible lesión cardiaca.

Paralelamente, en la Isla de Ons, una persona fue atendida en la playa de Melide por el personal sanitario del Parque Nacional, que realizó la estabilización inicial siguiendo el protocolo para golpes de calor.

Con todo, desde el parque han destacado la respuesta "eficaz, rápida y coordinada" de todos los equipos implicados durante la jornada.