Sucesos.- Atendidas dos personas en un accidente en la A-52, en Toén (Ourense)

OURENSE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido atendidas con los Servizos Sanitarios tras un accidente en la A-52, en el municipio ourensano de Toén. El suceso tuvo lugar poco antes de las 20.00 horas de la tarde del domingo.

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, el accidente se produjo en el kilómetro 238, en la Autovía das Rías Baixas, dirección a Vigo. El vehículo implicado volcó, a la altura de Alongos.

Hasta allí se desplazaron los Bomberos de O Carballiño, el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 y la Guardia Civil. Los ocupantes del vehículo no tuvieron que ser rescatados, pero sí atendidos por los sanitarios.

El suceso provocó grandes retenciones en la vía en ambos sentidos de la circulación.