Liberada una personas tras volcar con su vehículo en Tui

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias tuvieron que liberar a una persona tras volcar con su vehículo en la A-55, a su paso por el municipio pontevedrés de Tui, y quedar con una mano atrapada en el interior del turismo.

Según la información del 112 Galicia, el accidente se produjo sobre las 15,35 horas de este miércoles y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que la persona estaba atrapada en el interior del turismo y necesitaba asistencia.

La central de emergencias movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Mos, a los Bomberos de O Porriño, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Una vez en el punto, los equipos de emergencias liberaron a la persona accidentada, que fue evacuada por el personal sanitario al centro hospitalario de referencia.