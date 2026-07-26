Localizan el cuerpo sin vida de una persona en Redondela (Pontevedra)

Europa Press Galicia
Publicado: domingo, 26 julio 2026 19:18
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    SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El cuerpo de una persona fallecida ha sido localizado en la parroquia de San Esteban de Negros, junto al rego da Preira, en Redondela (Pontevedra) este domingo.

   Tal y como ha informado el 112 Galicia, el cuerpo fue hallado a las 13.35 horas por un particular que pasó el aviso a emergencias.

    Hasta el punto se desplazaron miembros del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

   Ahora, las fuerzas y cuerpos de seguridad investigan las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

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