Una menor pide ayuda en un bar de Cerceda al iniciarse un incendio en su vivienda, que fue apagado por vecinos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una menor pidió ayuda en un bar de la localidad coruñesa de Cerceda tras originarse un incendio en el sofá de su vivienda, que finalmente pudo ser apagado por los propios vecinos.

Los hechos sucedieron poco después de las 14.30 horas en el lugar de Picardel, en Meirama. La menor se acercó hasta un bar para pedir ayuda, indicando que se encontraba sola en casa y que había empezado a arder el sofá.

Así, un particular dio aviso al 112 Galicia, que alertó a los Bomberos de Ordes y al personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 por si fuese necesaria su intervención, así como a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil de la localidad.

Una vez en el punto, los Bomberos indicaron que el fuego había sido apagado por los vecinos, por lo que procedieron a revisar la vivienda y enfriaron la zona.

Según han apuntado los efectivos de emergencias, un cortocircuito en un enchufe pudo ser la causa que originó el fuego y que prendió enseguida en el sofá.

Asimismo, los agentes de la Policía Local confirmaron que no hubo personas afectadas. La menor, cuando comenzó el fuego, salió de la vivienda para pedir ayuda y esperó la llegada de los medios en el exterior.

Finalmente, el fuego calcinó un sofá y una mesa, mientras que otros objetos próximos sufrieron daños debido a las altas temperaturas registradas en la estancia.