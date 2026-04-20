Sumar Galicia impulsa una propuesta de coalición de izquierdas en Vigo de cara a las próximas elecciones municipales

VIGO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Movemento Sumar Galicia ha remitido una carta a Esquerda Unida, Verdes Equo, Anova y Podemos Vigo para solicitar una reunión conjunta y avanzar hacia la construcción de una posible coalición de izquierdas en la ciudad de Vigo, con el fin de presentarse a las elecciones municipales de 2027.

La carta, firmada por la secretaria de Organización de Sumar Galicia, Gloria Alonso y por el secretario comarcal de Vigo, Diego J.Diarte, expone que la iniciativa responde a un acuerdo adoptado en la última asamblea de Sumar en Vigo y "expresa la voluntad de abrir un proceso de diálogo con responsabilidad y voluntad de acuerdo para explorar puntos programáticos comunes y definir líneas de actuación compartidas".

Los responsables de Sumar Galicia han señalado que el propósito es "construir una alternativa con capacidad de mayoría en Vigo, basada en la unidad de las fuerzas de izquierda y en un proyecto sólido para la ciudad".

Así, recuerdan que la organización "cuenta con experiencia de colaboración" en distintos espacios sociales y políticos de Vigo, como la Plataforma Cívica pro Palestina, que consideran "un ejemplo de coordinación entre diferentes sensibilidades alrededor de objetivos comunes".

Sumar Galicia apunta a la necesidad de articular respuestas políticas coordinadas en un contexto municipal en el que hacen falta "propuestas alternativas" a las actuales políticas del gobierno de Abel Caballero, apostando por una propuesta centrada en las necesidades sociales, en la defensa de los servicios públicos y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social.

Como primer gesto simbólico de esa voluntad de colaboración, Sumar Galicia ha propuesto la participación conjunta en la movilización del Primero de Mayo, con una presencia unitaria "bajo un mensaje común de defensa de los derechos laborales y sociales".

Finalmente, han trasladado su deseo de que esas reuniones puedan desarrollarse en las próximas semanas, para avanzar hacia un posible "acuerdo amplio" que permita presentar a la ciudadanía "una candidatura unitaria, cohesionada y con vocación de mayoría".